Elezioni RSU e RLS Poste in Liguria, vittoria della SLP Cisl Liguria che ha conquistato in tutta la regione oltre 50% delle preferenze: a Imperia raggiunto il 40%

Successo per la SLP Liguria, la federazione dei postali della Cisl, che ha conquistato in tutta la regione la vittoria nelle elezioni RSU e RLS di Poste Italiane che non si svolgevano da 11 anni.

Vittoria col oltre il 50% delle preferenze in Liguria. Mentre a Savona superato il 62%, a Genova e La Spezia più del 50% mentre a Imperia raggiunto quasi il 40%. Complessivamente sono stati 33 gli eletti della Cisl nelle RSU.

“Siamo orgogliosi di questo risultato – spiegano il segretario regionale Cisl Liguria Claudio Donatini e il segretario generale SLP Cisl Liguria Matteo Scaruffi – ci confermiamo ancora una volta primo sindacato all’interno dell’azienda ed è un premio al lavoro fatto da tutta la squadra della Cisl che è pronta ad affrontare le prossime sfide che ci attendono. L’obiettivo è di garantire le tutele e aumentare i livelli occupazionali”.