Tutti i vantaggi e le potenzialità dei camion vela

I camion vela sono tra i mezzi di comunicazione più efficaci per veicolare il proprio brand. A dispetto di quanto si possa pensare inizialmente, è uno degli strumenti che più ha saputo ‘resistere’ all’avanzata del web. Anzi, in molte occasioni, è riuscito anche a imporsi in maniera efficace.

Ovviamente, però, come per tutte le strategie, è fondamentale capire fin da subito i vantaggi e le enormi potenzialità che possono esserci ‘dietro’ a questa tipologia di campagna pubblicitaria.

I camion vela possono diventare virali anche sul web

I camion vela non vanno in competizione con il web. Anzi, spesso lo alimentano. O, meglio dire, si alimentano a vicenda: il web può rendere virale la pubblicità sui camion vela e i camion vela possono riprendere ciò che vinee pubblicato online.

Basta, ad esempio, che una campagna di comunicazione sui camion vela sia originale per poter essere fotografata da un influencer ed essere postata sui social. Un influencer ma anche un semplice passante e può scattare una foto e condividere il tutto su WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok e chi più ne ha più ne metta. In un circolo virtuoso che consente al brand di ‘girare’ anche on line. Senza, per giunta, spendere un euro in più a quanto pattuito.

Ovviamente, non è assolutamente semplice. È necessario, in tal senso, affidarsi a esperti del settore come Camion Vela 24 che, tra le altre cose, riescono a stilare una campagna di comunicazione fin dai suoi albori.

L’impatto sulle persone è garantito

Camion Vela 24, inoltre, ha anche una serie di camion che possono essere utilizzati per l’occasione. Si tratta di veicoli adatti specifiche esigenze riuscendo ad avere un forte impatto sulle persone.

Ecco, un mix di grafica di livello abbinato a un parco camion vela unico, fa sì che la giusta visibilità sia garantita. Superando, in un certo qual modo, il primo ‘step’: riuscire a distinguersi in un flusso di messaggi che, ogni giorno, arriva in maniera costante a chiunque.

Sia che stia facendo footing, sia che stia guidando per andare al lavoro oppure semplicemente che si stia rilassando passeggiando al parco.

C’è una certa flessibilità

I camion vela garantiscono una certa flessibilità. Certo, in questo caso è fondamentale che il fornitore possa avere un parco camion di assoluto livello. Ed è proprio ciò che succede, come detto, con Camion Vela 24. Infatti, quest’ultima non solo ha il camion vela più grande d’Italia – il ‘big sail’ – ma dispone di oltre 100 camion dalle differenti dimensioni.

Si va dai camion vela 4×3, oppure a quelli più grandi dal formato camion vela 6×3 per arrivare ai 6×9 e via discorrendo. La flessibilità è un concetto tanto importante quanto sottovalutato considerando che è fondamentale per riuscire a farsi notare nel miglior modo possibile.

Per arrivare a ciò è fondamentale conoscere punto per punto il territorio su cui si va a insistere. E Camion Vela 24 è specializzata in tutto questo considerando la sua capillarità tra il Nord e il Centro Italia, visto che va a coprire regioni come la Toscana, l’Emilia-Romagna, il Piemonte, la Lombardia e anche la Valle d’Aosta.

Affidandosi a professionisti, non ci si dovrà preoccupare di nulla

Affidarsi a professionisti del settore è la condizione necessaria per avere successo. In primis, per capire la tipologia di camion vela, non solo per quanto concerne le dimensioni ma anche la modalità di guida. Campion Vela 24 può proporre camion che sono perfetti per essere sfruttati in una posizione fissa, magari in un punto nevralgico della città, per poter essere guidati facendo attenzione alle varie Zone a Traffico Limitato e per una eventuale sosta a tappe, in cui il veicolo dovrà rimanere per qualche tempo in una zona ben precisa per poi spostarsi in un secondo momento.

Inoltre, tutti i veicoli di Camion Vela 24 dispongono di un sistema satellitare che, ovunque si voglia, permette a chi usufruisce di questo servizio di poter monitorare in tempo reale la posizione deli camion vela. In modo, qualora ce ne fosse la necessità, di poter cambiare in corsa il proprio percorso. È possibile fare il tutto da remoto, scaricando un’apposita app che consente di tracciare lo spostamento 24 ore su 24. Giorno e notte.

Oltre ai camion vela, l’azienda fornisce anche il materiale grafico, con illustrazioni personalizzate, per poter essere competitivi e stupire sul serio chiunque ne guardi il contenuto. Il lavoro viene sempre preceduto da un’analisi a monte in cui, partendo dai costi/benefici dell’attività, si trova la soluzione migliore. A tutto vantaggio del cliente.

Camion Vela 24 offre, quindi, a conti fatti, una consulenza a 360° che, in un mondo sempre più volubile come quello attuale, può essere di fondamentale aiuto.

