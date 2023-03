Ad Arma di Taggia fa tappa il Mondiale di Enduro: lungomare off limits e oltre 200 parcheggi eliminati

Il lungomare di Arma di Taggia si libera per ospitare la prima tappa del mondiale di Enduro. Sono iniziati i preparativi per l’atteso appuntamento sportivo che si snoderà tra le spiagge armesi e sanremesi fino a toccare l’entroterra.

Da piazza Marinella fino alla Darsena di Arma, via auto e moto, così come nel parcheggio di Area24. Si parla di almeno 250 posteggi eliminati, per una settimana. Infatti il divieto di sosta scattato alle 15 di ieri proseguirà fino alle 18 di lunedì 3 aprile. Invece, le gare si terranno dal 31 marzo al 2 aprile.