Sanremo ospita il “1° Ball–Day Diamanti senza barriere”, pomeriggio di sport per gli atleti della Polisportiva IntegrAbili

Si è svolto sabato scorso il “1° Ball–Day Diamanti senza barriere”, un bellissimo pomeriggio di sport per i giovani atleti della Polisportiva IntegrAbili, ospiti delle squadre di baseball e softball sanremesi, presso il “Diamante di Pian di Poma” a Sanremo.

Atleti, mamme volontarie, istruttori ed allenatori si sono messi a disposizione per far provare questo sport ai ragazzi di IntegrAbili, un vero e proprio allenamento con esercizi base di lancio e presa della palla, scatti, percorsi e la simulazione di una vera partita con l’aggiunta di tanto divertimento e voglia di stare insieme. Il pranzo e la merenda sono state offerte ai ragazzi della polisportiva e questo momento conviviale ha iniziato a creare un clima di amicizia che è continuato in campo.

“Il bilancio della giornata è stato più che positivo, valutato sul sorriso dei nostri bambini e ragazzi. Ringraziamo di cuore i sodalizi sanremesi 'Softball School' e 'Sanremo Baseball Club', nelle persone dei rispettivi presidenti Claudia Lolli e Giuseppe De Fazio, per aver messo a disposizione il campo ed aver offerto ai nostri atleti questa bella opportunità di un pomeriggio diverso in cui fare nuove esperienze divertendosi. Un particolare ringraziamento a Flavia Ciliberto, vulcanica allenatrice nonché ideatrice del progetto Softball School, animatrice della giornata. Un ringraziamento alle mamme volontarie, a tutti gli istruttori e soprattutto alle ragazze del softball che hanno seguito i nostri ragazzi nell’esperienza sportiva con molta passione, pazienza ed attenzione” - commenta Alessandra Mamino, presidente della Polisportiva IntegrAbili.