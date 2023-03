Giovani per un nuovo umanesimo: presentazione dei dati della ricerca sugli studenti della provincia di Imperia sulla loro condizione psicologica

Si terrà il 28 marzo, dalle 9 alle 12.30, al teatro del Casinò di Sanremo, l'evento dal titolo “Giovani per un nuovo umanesimo: presentazione dei dati della ricerca sugli studenti della provincia di Imperia”. L'indagine è stata resa possibile grazie al finanziamento dei progetti europei ALCOTRA, così la SC di Psicologia della ASL1 ha inteso svolgere una ricerca sulla condizione psicologica e sociale dei ragazzi e ragazze della provincia di Imperia che per via del Covid e di altri drammi sociali, tipo la recente guerra in Ucraina, hanno evidenziato un incremento tra gli adolescenti di un forte disagio psicologico, stress e disturbi nella sfera della salute mentale.

Si è trattato di un progetto imponente che ha avuto l’adesione dell’Ufficio Scolastico Regionale, degli studenti e docenti del Liceo “Cassini” di Sanremo e la partecipazione della Demos Marketing International di Como che ha materialmente realizzato lo studio. Sono state coinvolte la quasi totalità delle scuole e oltre quattromila studenti delle terze medie e seconde e quarte superiori. Considerato che la ricerca riguarda la loro vita e le loro prospettive future, questa condivisione appare come un grande investimento culturale e sociale per tutta la comunità sociale del nostro territorio. Nella mattinata di martedì, durante il convegno, oltre alla presentazione dello studio, saranno previsti interventi musicali e video promossi e realizzati dagli studenti. Vi sarà inoltre un sondaggio "in diretta" - attraverso la piattaforma Mentimeter - per coinvolgere ancora di più gli studenti rispetto ad alcuni temi e ascoltando le loro opinioni.

L'evento sarà condotto dal dott. Roberto Ravera, dalla Prof.ssa Mara Ferrero, dalla dr.ssa Stefania Guasco e dal Dr. Giuseppe Pili.