Inquinamento falde: isolati i pozzi Argentina a Taggia, i ringraziamenti del Presidente di Rivieracqua Mangiante per la solerte collaborazione

“Con le realizzazione del by-pass provvisorio tra la centrale di sollevamento di Arma di Taggia e l’acquedotto del Roja, avvenuto ieri, 18 marzo, è stato completato l’isolamento dei pozzi Argentina dove è stata rinvenuta sostanza inquinante. Tale intervento (sia pure provvisorio ed in fase di monitoraggio) ha consentito di ridurre l'incidenza delle ordinanze emesse dagli amministratori locali per la tutela pubblica e ha permesso di raggiungere una quasi normalità del territorio con positive ricadute sulle prossime vacanze pasquali”. Ad intervenire sull'argomento è il Presidente di Rivieracqua Gian Alberto Mangiante che continua: “Voglio quindi esprimere il mio personale ringraziamento insieme a quello del consiglio di amministrazione della Società per l’impegno profuso ed il risultato ottenuto all’ing. Valerio Chiarelli, al suo staff tecnico e alle maestranze che si sono adoperate con turnazioni continue per la realizzazione dell’importante intervento".



"Un grande ringraziamento deve essere posto anche a S.E., Prefetto di Imperia, dott. Valerio Massimo Romeo, e al Presidente della Provincia di Imperia, on. Claudio Scajola, per la tempestività ed efficienza con cui hanno gestito e condotto la criticità. Analogo ringraziamento deve infine essere rivolto agli Amministratori locali dei Comuni coinvolti sempre attenti alle necessità delle loro collettività e, massimamente, all’utenza in genere per la sopportazione dei disagi patiti. Ancora un sentito ‘grazie’!”.