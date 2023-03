Sanremo: al via a Villa Ormond i ‘Pomeriggi dei piccoli lettori’ condotti da Ilaria Maestratralefiabe

Mercoledì 15 marzo, nel parco di Villa Ormond a Sanremo, a partire dalle 16.45, inizieranno i ‘Pomeriggi dei piccoli lettori’ (partecipazione a offerta libera).

"Il progetto Piccoli Lettori nasce dal desiderio di avvicinare i bambini alla lettura, è un progetto che ha lo scopo di donare ai bambini un momento di aggregazione e inclusione dove tutti possono partecipare. È un momento dove bambini e libri si incontrano aspettando che la magia di quell'incontro venga fuori È un momento dove si educa il bambino all'ascolto ma anche alla condivisione di tempo e spazio.

Crediamo che l'amore per i libri e la lettura non si possa insegnare, ma avvicinare i bambini alla lettura è un gesto importante".



Conduce Ilaria Maestratralefiabe. La sua presentazione: Mi chiamo Ilaria e la mia passione, sin da piccola ,era leggere. Mi perdevo tra le pagine dei libri mi piaceva leggere i libri insieme ai mie amico e, mentre leggevo, speravo di portare avanti questa mia passione.

Operatrice d'infanzia da ormai 12 anni ho trasmesso il mio amore per i libri e per gli albi illustrati ad ogni bambino con cui ho avuto il piacere di condividere un pezzettino di vita.

Da ormai 5 anni cura la mia pagina Instagram Maestratralefiabe dove recensisco albi illustrati collaborando con case editrici specifiche per bambini.

Per essere in pace con me stessa mi basta poco, mi basta un libro tra le mani e bambini pronti ad ascoltarmi.

Evento a donazione libera, con obbligo di prenotazione. Per prenotazioni e informazioni: Talea.associazionesanremo@gmail.com