Imperia: Paolo Strescino sul candidato Zarbano "Le sue parole sono state una ventata di aria fresca"

“Le parole pronunciate nella presentazione della sua candidatura dal Colonnello Luciano Zarbano, candidato Sindaco sostenuto da Fratelli d’Italia e dal Centrodestra per Imperia, mi hanno sorpreso come una ventata di aria fresca, una sensazione che prima di oggi pochi erano riusciti a trasmettermi”.

Interviene in questo modo Paolo Strescino, ex Sindaco della città capoluogo. “La semplicità e, allo stesso tempo – prosegue - la forza tranquilla con cui è stato capace di proiettare e i tantissimi presenti nell’Imperia di domani mi ha fatto riflettere come sia importante far guidare la nostra Città da un uomo nuovo, trasparente, che ha scelto Imperia come casa perchè ha intravisto in lei tutte le sue grandi potenzialità fino ad ora inespresse. Vero, non conoscerà il dialetto imperiese e non saprà bene come fare il brandacujun, magari commetterà il sacrilegio di mettere il burro nel pesto, ma potrà davvero arricchire la nostra città con una nuova efficace visione, proprio grazie al fatto che non è schiavo, come tanti, di quegli ingranaggi che troppo spesso hanno bloccato la città che amiamo. E’ un uomo senza paure, che mette l’etica e la partecipazione dei cittadini al centro dei suoi valori, è un servitore dello Stato che vuole diventare servitore della sua città e motore del suo sviluppo sostenibile”.

“Non ha tessere di partito perché – va avanti Strescino - come ha affermato lui stesso, il suo partito è Imperia, ma riconosco in lui tanti valori in comune con Fratelli d’Italia, dove la coerenza, l’attenzione al sociale e il diritto alla sicurezza dei cittadini sono i principi fondanti che hanno consentito a Giorgia Meloni di meritare l’apprezzamento della maggioranza degli italiani. Di Luciano Zarbano mi piace anche il coraggio di affrontare con determinazione (ma anche con il sorriso) questa difficile sfida, come un moderno Davide che vuole liberare la nostra città da un tracotante Golia. Sì, Zarbano sta entusiasmando tanti in città per il suo coraggio e per il suo essere portatore di una nuova visione di Imperia, dove una forte spinta a diventare più attrattiva, si coniuga con quell’appassionata attenzione ai più fragili che ha sempre avuto in tutta la sua vita, da uomo e da colonnello dell’Arma”.

“Per questi motivi – termina Strescino - e per tante altre buone ragioni che spero di avere modo di raccontarvi in seguito il 14 e 15 maggio voterò con convinzione Zarbano Sindaco e mai come questa volta il tratto a croce della mia matita sarà cosi forte sul suo nome. E agli imperiesi sussurro a bassa voce: non abbiate paura, ricordatevi che il voto mai come questa volta è importante… ed è anche ancora segreto!”