Imperia: domani festa dei Circoli a Borgo Cappuccini e Borgo Foce per l'apertura del nuovo ponte pedonale

Domani, sabato 11 marzo, alle ore 10:45, il Circolo Borgo Cappuccini, insieme all'Associazione sub Scapussen, e il Circolo ASD Pesca Sportiva Imperiese Borgo Foce, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, organizzano un momento conviviale per gli abitanti del Borgo, in concomitanza con l'apertura del nuovo ponte pedonale. Il punto di ritrovo è nei pressi della Piazzetta Leonardo Dulbecco. Sarà presente il Sindaco.