Bordighera: venerdì prossimo al cinema Olimpia la proiezione del film 'Chiara' di Susanna Nicchiarelli

‘Formare gli sguardi: Educazione al linguaggio visivo e cinematografico attraverso le lenti dell’inclusività’: è il tema del progetto di venerdì prossimo, tra le 10 e le 13, al Cinema Olimpia di Bordighera, con ‘Women in Film, Television & Media Italia’ insieme all'Istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia.

Il progetto è finanziato dal Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Cultura nell'ambito del Bando Cinema e Immagini per la Scuola 2022 su ‘Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione’. Verrà presentato il film di Susanna Nicchiarelli ‘Chiara’ e seguirà una tavola rotonda con la regista e altri ospiti.

Il progetto è il risultato della collaborazione tra l’Istituto di Scuola Superiore Secondaria Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia e l’associazione ‘Women in Film’ e rappresenta una fondamentale opportunità per riflettere sull’audiovisivo come linguaggio d’elezione delle generazioni più giovani e sulle potenzialità di un suo ruolo formativo nelle scuole. Il film ‘Chiara’ è stato in concorso alla 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La sua regista Susanna Nicchiarelli con questo film vuole trasmettere l'energia della battaglia di Chiara, una giovane donna, che con forza vuole realizzare quel sogno di rinnovamento, quella rivoluzione voluta e desiderata con l'entusiasmo contagioso della gioventù. Alla tavola rotonda, oltre alla regista, parteciperanno la Prof.ssa Giulia Iannello Esperta Formatrice Miur, e le referenti di progetto per la scuola Prof.ssa Ambra Saitta e Federica Nicchiarelli, Responsabile Area Formazione WIFTM Italia.