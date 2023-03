Confindustria Imperia cresce riaprendo le porte alle imprese del settore socio sanitario

È stata ricostituita in seno a Confindustria Imperia la Sezione Sanità, gruppo di lavoro dedicato alla rappresentanza e promozione degli interessi delle imprese del settore sanitario e socio-sanitario nella provincia di Imperia con il duplice obiettivo di assicurare qualità e innovazione nell’offerta dei servizi e di diventare un interlocutore rappresentativo e autorevole a livello regionale in relazione alle politiche sul settore sanitario. Alla presidenza della sezione è stato eletto Mario Orlandi, direttore della Fondazione G. Borea e Z. Massa di Sanremo e della Fondazione Chiappori di Ventimiglia. Orlandi resterà in carica fino al termine del 2026.

“Siamo molto orgogliosi di annunciare la rinascita, dopo una decina d’anni di inattività, della nuova Sezione Sanità in seno a Confindustria Imperia – dichiara il presidente Mario Orlandi -. Questa sezione rappresenta un’opportunità unica per le imprese del settore sanitario e socio-sanitario di unirsi e lavorare insieme per il raggiungimento di obiettivi comuni. Siamo certi che la sezione diventerà un punto di riferimento importante per le imprese del settore e per la comunità locale”.

Nella ricostituita sezione trovano spazio aziende ed enti che operano in campo sanitario e socio-sanitario della provincia di Imperia, dalle Rsa agli studi medici, a quelli dentistici, ai laboratori di analisi, etc. Si tratta di realtà che erogano prestazioni e servizi ai cittadini nel Ponente Ligure, sia in regime privatistico che per conto del Servizio Sanitario Regionale.

“La ricostituzione della sezione è stata dettata a seguito del difficile periodo Covid, che ha messo a dura prova tutto il settore, oltre che dalla necessità degli operatori del comparto sanitario e socio-sanitario nel riconoscersi in un’unica istituzione quale Confindustria, che mira a consolidare la sua presenza e il suo ruolo nella rappresentanza delle imprese del territorio – continua Orlandi -. Fino ad oggi le strutture si sono presentate in modo frastagliato, ognuna seguita dal proprio CCNL come portatore di interesse nei confronti delle istituzioni. La Sezione Sanità ha invece lo scopo di riunire le necessità sempre crescenti delle aziende del settore anche per poter erogare nuovi e migliori servizi ai cittadini, garantendo una sostenibilità gestionale alle strutture per formare una vera e propria filiera della salute”.