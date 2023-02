San Bartolomeo al Mare: dal 10 marzo un corso di primo soccorso al Centro Incontro, cinque appuntamenti a ingresso libero con la Croce d’Oro

La Croce d’Oro di Cervo terrà a marzo e aprile un Corso di primo soccorso, cinque incontri a ingresso libero per affrontare tutti gli argomenti previsti. Il Corso si svolgerà presso il Centro Sociale Incontro di Giardini I maggio 7 e sarà patrocinato dal Comune di San Bartolomeo al Mare. Gli appuntamenti sono in programma al venerdì, dal 10 marzo al 14 aprile, sempre alle 18.

Il corso è estremamente articolato e i temi che verranno affrontati nel corso delle serate sono diversi e interessanti, a partire dal primo appuntamento, fissato per venerdì 10 marzo, intitolato “La nostra salute”, durante il quale si parlerà di parametri vitali, per imparare a misurarli e a capirli, approfondendo il tema dello stile di vita, della salute e dei farmaci presenti nelle nostre case. Si continuerà venerdì 17 marzo con “Le patologie tempo dipendenti”, parlando di dispnea, infarto del miocardio e ictus, per capire come riconoscerli e cosa fare.

Le “Emergenze domestiche” verranno affrontate venerdì 24 marzo, quando la Croce d’Oro parlerà della corretta chiamata di soccorso al numero unico dell’Emergenza (112) per le emergenze domestiche (contusioni, ferite, ustioni). Venerdì 31 marzo si parlerà invece di disostruzione delle vie aeree e traumi in età pediatrica nell’intervento dedicato al “Pronto soccorso bimbi”. Venerdì 14 aprile con “BLS”, l’incontro dedicato alla rianimazione cardiopolmonare per tutti.

Maria Elena Ardoino, Assessore con delega ai Servizi Sociali lo considera un “Corso sicuramente utile e interessante. Ringrazio la Croce d’Oro e il Centro Sociale Incontro per l’importante iniziativa indirizzata alla nostra comunità”.

“Siamo lieti di riprendere la collaborazione con la Croce d'oro di Cervo - aggiunge Matteo Lupi, Presidente del Centro Sociale Incontro - organizzazione che da tempo opera sul territorio anche nella prevenzione dei rischi e nella tutela dei diritti dei più deboli, campo di impegno condiviso con la nostra Associazione”.