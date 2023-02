Primarie del Partito Democratico, anche in provincia di Imperia si mobilita il Comitato pro Elly Schlein Segretaria

È l’ultimo giorno di campagna congressuale del Partito Democratico ed i militanti di “Parte da Noi Imperia per Elly Schlein Segretaria” si stanno mobilitando per farla eleggere alla successione di Enrico Letta alla guida del Partito Democratico. Domani, domenica 26 febbraio, dalle ore 8 alle 20, saranno allestiti i gazebo nei tanti comuni della provincia di Imperia.

"Elly Schlein in Liguria ha vinto, nella prima fase del voto tra gli iscritti, con il 54% delle preferenze, la partita per le primarie è più aperta che mai ed è per questo che abbiamo bisogno del tuo voto. - spiegano dal comitato promotore - “Parte da Noi” è un progetto collettivo per cambiare il PD e l’Italia, una visione di futuro che coniuga giustizia sociale e climatica. Per contrastare le diseguaglianze ed emancipare le persone dal bisogno occorre redistribuire la ricchezza, il tempo ed il potere. Occorre rispondere alla domanda di protezione di chi è rimasto ai margini dei cambiamenti sociali e climatici. Per cambiare rotta nelle politiche del lavoro è necessaria una lotta serrata alla precarietà e allo sfruttamento, introducendo il salario minimo garantito là dove la contrattazione collettiva non arriva".

"In Liguria, come nel resto del Paese, abbiamo bisogno di più sanità pubblica, universalistica ed efficiente. Perché un nuovo contratto sociale vuol dire lottare per un grande investimento nella sanità pubblica universalistica, difenderla dagli attacchi di chi la vuole tagliare e privatizzare, i cui danno sono ben percepibili anche nella nostra provincia grazie alla pessima gestione della sanità da parte dell’amministrazione Toti. - aggiungono - Non è giusto dover aspettare mesi per un esame o essere costretti a ricorrere alle strutture private.

Riteniamo che sia arrivato il momento di porre l’istruzione pubblica come primo grande strumento di emancipazione sociale. Un’educazione che parta dai primissimi anni di vita e che estenda l’obbligo formativo a 18 anni. Un grande investimento sui nidi è uno strumento fondamentale di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per le famiglie".

"Non vi è una società giusta senza una redistribuzione della ricchezza, è giusto, come vuole la Costituzione, che chi ha di più contribuisca in proporzione maggiore al benessere collettivo. Con Schlein Segretaria, il nuovo Partito Democratico porrà al centro altri temi fondamentali per il benessere collettivo quali il diritto alla casa, la cultura, i diritti LGBTQIA+, una nuova cittadinanza, il contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione, la legalizzazione della cannabis, la legge sul fine vita ed ancora la riduzione dei divari territoriali. - concludono - Siamo convinti che Elly Schlein sia l’unica possibilità per rilanciare il Partito Democratico come un grande partito progressista capace di affrontare le sfide della nostra contemporaneità. TI invitiamo dunque a sostenere questo cambiamento a venire a votare domani. Porta con te la tessera elettorale, un documento d’identità e due euro".





Ecco dove si potrà votare: