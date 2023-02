Pontedassio: a Villa Viani è tornato lo storico carnevale organizzato dalla proloco

Sabato pomeriggio il paese di Villa Viani si è colorato di coriandoli, stelle filanti e cuori per festeggiare il Carnevale.



Appuntamento nel Campetto, punto di ritrovo dei vari servizi della Comunità, addobbato per l’occasione con omini biscotto e cuori con frasi celebri in onore della settimana di San Valentino. Tanti bambini di Villa Viani e dei paesi vicini hanno partecipato con i loro travestimenti allegri e colorati e non sono mancati anche gli adulti in maschera. Coinvolgenti come sempre i giochi organizzati dalla Proloco ispirati ai divertimenti di un tempo: corsa dei sacchi, tiro alla fune, campana e l’immancabile pentolaccia hanno visto sfidarsi piccoli e grandi in prove di destrezza e abilità, con risate assicurate e divertimento per tutti. Un momento di sorpresa ha raccolto i bambini intorno a una piccola novità all’interno del vicino parco giochi riqualificato durante l’estate dall’amministrazione comunale con manutenzioni, tinteggiatura e posa in opera di nuovi giochi. Insieme al consigliere comunale delegato alla frazione Thomas Verda le mascherine hanno scoperto la nuova “panchina dei Bambini” a tema musicale, pensata e dedicata a loro dall’amministrazione comunale. La festa si è conclusa con la classica “merendona” con cioccolata calda, dolcetti, popcorn. Semplicità e divertimento. Un giorno felice, ancora, a Villa Viani.