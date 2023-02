Ventimiglia: cade da muretto in via Tenda, trasportato in elicottero al 'Santa Corona' di Pietra Ligure

Cade da un muretto in via Tenda, per motivi ancora da appurare, finendo in uno scantinato e riporta gravi traumi e ferite. E’ accaduto questa sera, intorno alle 22, sulla strada che unisce il centro di Ventimiglia con la Statale 20.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde Intemelia e le forze dell’ordine. Vista la caduta da un’altezza di 5 o 6 metri, l’uomo è stato portato in ospedale a Pietra Ligure, con l’elicottero, in codice rosso di massima gravità.