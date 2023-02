Muore per cause naturali in un bungalow all’interno di un campeggio a Latte, frazione di Ventimiglia. E’ un uomo di 58 anni trovato questo pomeriggio.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e la Polizia, oltre ai Vigili del Fuoco. Purtroppo il 58enne era morto da alcuni giorni. Secondo i primi riscontri sembra confermato il decesso per cause naturali.