Sanremo: in tanti questo pomeriggio per l'ultimo saluto a 'Ginger', i funerali alla chiesa degli Angeli (Foto)

La chiesa degli Angeli ha faticato, oggi pomeriggio, a contenere gli amici e i parenti di Daniele Guido, da tutti meglio conosciuto come ‘Ginger’, il 59enne morto martedì scorso a Sanremo, al termine di una lunga malattia.

E’ stato un saluto molto sentito per chi non ha mai lesinato un sorriso per tutte le persone che lo hanno conosciuto. Ginger aveva lavorato per tanti anni in un noto albergo della città. Carattere solare era appassionato di viaggi e sport.

In gioventù aveva vestito per molti anni la maglia giallo-verde del Bvc Sanremo. Lascia la mamma, la sorella Maddalena e il fratello Angelo.