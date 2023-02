Incidente stradale a Ventimiglia, mobilitazione di soccorsi in corso Genova

Mobilitazione di soccorsi in mattinata a Ventimiglia per un incidente stradale, che sembra aver coinvolto due auto e una moto, in corso Genova nei pressi del distributore di benzina Esso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Verde Intemelia, la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e un’automedica Alfa 3 che hanno soccorso sul posto i feriti.

Un uomo di circa 60 anni, che sembra aver riportato un trauma agli arti, è stato poi trasportato, in codice giallo, al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo.