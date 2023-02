Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi, è stato indagato dalla Procura di Imperia per danneggiamento. Il caso è emerso nel fuori programma della prima serata del 73° Festival di Sanremo, quando ha Blanco distrutto a calci le rose che erano state sistemate sul palco dell’Ariston.

Blanco, infatti, ha distrutto i fiori finti che erano stati sistemati come scenografia del brano "L'Isole delle rose", dando in escandescenze per, a suo dire, aver avuto problemi con il ritorno nelle cuffie.