Sanremo tra Festival e città: lo stupore dei turisti tra le tante novità di quest'anno (video)

“Perché Sanremo è Sanremo” si conferma ancora una volta slogan ideale per la settimana del Festival e sembra quasi impossibile ipotizzare il contrario.

L'entusiasmo che la kermesse riesce a portare alla città va crescendo di anno in anno e questa edizione, nella sua unicità, ne è la prova. Finalmente, dopo il periodo Covid, Sanremo 2023 è stata tutta uno spettacolo da vivere dentro e fuori dall'Ariston.

Numerosissimi sono i fan giunti da ogni parte d'Italia pronti a vedere le novità di quest'anno: parliamo del "green carpet", dei grandi schermi presenti nelle strade che permettono di godere dello spettacolo anche al di fuori del teatro, degli stand che propongono prodotti innovativi, come lo spazio dedicato alla "Dyson" in piazza Mameli e di tutti gli eventi serali e notturni sparsi tra i locali della città (Villa Ormond, Villa Nobel, piazza Colombo, Morgana, Casinò).

Si può dire che Sanremo abbia davvero fatto centro e le interviste dei turisti non mentono a riguardo. Sia la città sia il Festival superano le aspettative dei visitatori, che, davanti al grande spettacolo, definiscono le scelte di quest'anno "azzardate", "bellissime" e sicuramente innovative, come l'unione delle nuove proposte e dei big in un'unica competizione e l’imponente struttura futuristica del palco.

Le interviste