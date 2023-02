Sanremo: massiccia capitozzatura in area privata in via Capinera, il Comitato PAT scrive al Comune

“Giunge ulteriore segnalazione con foto di spaventosa capitozzatura in area privata sita in via Capinera, localizzata in allegato. La foto pervenutaci via mail lascia perplessi e preoccupati per le sorti del patrimonio verde urbano, che come sappiamo dovremmo tenerci stretto e caro”. È il Comitato PAT, sez. provinciale ‘L'Altritalia Ambiente’ che informa dell’invio di una lettera agli uffici comunali preposti al verde pubblico per segnalare il fatto auspicandone un riscontro.

“La foto da street-view dimostra, per difetto – continua lo nota - l'imponenza dell'albero mutilato e sottolinea l'impatto visivo deprimente creato sul paesaggio, anche a distanza da via Capinera vista la posizione rialzata. Infatti sembrerebbe, dalle foglie superstiti, un esemplare di jacaranda, paesaggisticamente molto gradevole per la fioritura bluette. Pertanto chiediamo cortesemente che: vengano fatte le dovute verifiche, sperando che tal scempio non sia frutto di autorizzazione; venga applicato il regolamento del verde OsSR 3.02 Regolamento per la gestione e tutela del verde pubblico e privato, in particolare Art. 8 potatura di alberi e palme e Art. 22 Sanzioni, comma 1 lettera b) ed i)”.