Imperia: sabato 18 ritorna il Carnevale all’Oratorio San Giuseppe di Borgo Fondura

Ritorna, dopo lo stop forzato, il Carnevale all’Oratorio San Giuseppe a Borgo Fondura Imperia. L’evento si svolgerà nel campo della Parrocchia di San Giuseppe sabato 18 febbraio prossimo a partire dalle ore 14.30 organizzato dal Circolo Borgo Fondura con il Patrocinio della Città di Imperia e la collaborazione dei commercianti della città. Partner del Carnevale 2023 la ‘Fattoria Liberamente’ di Imperia.

"I piccoli ospiti - spiegano gli organizzatori - saranno accolti nella ‘Vecchia fattoria’ fra giochi e animali! Una pianta della Fattoria consegnata all’arrivo, otto postazioni per giochi di abilità ed astuzia, per giungere al termine e ricevere i gadget di partecipazione. Sul piazzale anche il grande gonfiabile (9x13) Paw Patrol. I bambini potranno saltare con il gruppo di cuccioli da salvataggio molto speciali guidati da Rayder. Chase, Marshall, Rubble, Zuma, Skye, Everest e gli altri li aspettano!

Anche quest'anno prevista la lotteria con un ricco montepremi. L’estrazione alla fine del pomeriggio. I premi sono stati offerti dalle seguenti aziende: CMP Store, Fassi, Moma Gioielli, Donna Oro, My MFI, Ristorante Pizzeria Toulì, Ristorante Besugo, Frantoio Tallone, Sibilla Via XX scuola e ufficio".

"Sarà un pomeriggio di puro divertimento per grandi e piccini – dichiara Alessandro Bongiovanni Presidente del Circolo Borgo Fondura – giochi, musica, truccabimbi, coriandoli, intrattenimenti per i bambini, giochi gonfiabili, dolcezze di carnevale, tutto pensato per poter intrattenere dai bimbi più piccoli fino ai nonni ! Il nostro ringraziamento a tutti i volontari, all’Assessorato alle manifestazioni del Comune di Imperia, alle forze dell’Ordine, alla De Vizia che provvederà al termine del pomeriggio a pulire il piazzale".

"Vi aspettiamo con i nostri amici animali sabato 18 febbraio dalle ore 14,30 nel campo dell’Oratorio al Santuario San Giuseppe a Borgo Fondura in Piazza Mons. Marello: il cavallo Oscar, Rosemary e Pookie le pecore ed ancore le caprette Ciccina e Trudy. Le oche Reginaldo e Guendalina, le anatre Luna, Stella, Sole e Ariel. Le galline: Cipi e Cenerina. La Fattoria Liberamente si trova a 4km dal mare sul cucuzzolo di una collina in località Caramagna ed è a conduzione familiare. La struttura ospita animali salvati da brutte situazioni o da rinunce di proprietà. La fattoria organizza visite guidate per conoscere le loro storie, le loro abitudini e come funzionano le relazioni tra di loro. In fattoria è anche possibile festeggiare compleanni all’aria aperta e prendere lezioni di equitazione".