CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 8 febbraio 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Politeama di Diano Marina e al cinema Olimpia di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per il Festival della Canzone italiana

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso per il Festival della Canzone italiana

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso per il Festival della Canzone italiana

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso per il Festival della Canzone italiana

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso per il Festival della Canzone italiana

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso per il Festival della Canzone italiana

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso per il Festival della Canzone italiana Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso per il Festival della Canzone italiana

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- BUSSANO ALLA PORTA – ore 20.45 - di M. Night Shyamalan - con Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Kristen Cui – Thriller/Horror - "Eric e Andrew sono i due papà felici della piccola Wen, perspicace ben al di là della sua tenera età. Stanchi di subire atti di intolleranza omofobica, si ritirano in un cottage nei boschi per godersi un po' di pace. Un giorno quattro sconosciuti, guidati dal gigantesco Leonard, bussano alla loro porta. Le loro intenzioni sembrano bellicose ma le loro azioni sono contraddittorie, finché Leonard rivela la ragione della loro visita: a Eric e Andrew tocca compiere una scelta dolorosa e insostenibile, senza la quale il mondo è destinato a finire…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- GLI SPIRITI DELL' ISOLA – ore 20.30 - di Martin McDonagh - con Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan, Pat Shortt - Drammatico - "Irlanda, 1923. I migliori amici Pádraic e Colm s'incontrano da una vita alle due del pomeriggio per qualche pinta al pub e le solite chiacchiere. Un giorno, però, Colm non apre la porta di casa all'amico, e in seguito, costretto a fornire una spiegazione, afferma di averne abbastanza di lui e di non voler spendere un minuto di più in sua compagnia. Devastato e incapace di accettare la cosa, Pa'draic cerca l'aiuto della sorella e poi del parrocco perché parlino con Colm, ma quest'ultimo non solo non ritratta, ma minaccia il peggio se Pa'draic non lo lascerà in pace. Mentre sul continente infuria la guerra civile, sull'immaginaria isola di Inisherin, che si è sempre considerata al riparo dal conflitto, l'allontanamento di due amici fraterni innesca ugualmente una serie di conseguenze e un'escalation di atrocità…”

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





