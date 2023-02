Sanremo: protesta di ieri in carcere davanti al Garante, la seria preoccupazione della Uil Pa

Nel primo pomeriggio di ieri è arrivato in visita all’istituto valle Armea di Sanremo, il Garante Regionale dei Detenuti , Doriano Saracino e, durante il giro nei reparti, i detenuti hanno innescato una vibrante protesta, dando fuoco a materassi, lanciando secchiate d’acqua al comandante del reparto e sputando nei confronti dei poliziotti penitenziari di turno

“Quanto accaduto ci consegna – ha detto il segretario regionale della UilPa Penitenziari, Fabio Pagani - la cifra del disagio che si vive nelle carceri liguri e in questo caso Sanremo, mettono in forte discussione le minimizzazioni della direzione che, rispetto ai tanti fatti di violenza, servono a poco. L’Amministrazione Penitenziaria deve smettere di negare le verità e nascondere gli accadimenti. Purtroppo il personale di polizia penitenziaria che ne paga le conseguenze dirette, è sempre più solo nelle trincee del fronte penitenziario. Per quanto riguarda Sanremo viene da chiedersi se questa continua escalation di violenze non sia da investigare anche in via amministrativa. Al di là delle condizioni oggettivamente critiche, forse è giunto il momento di valutare bene e in profondità la gestione dell’istituto”.

Un detenuto, forse individuato, è stato il responsabile e istigatore della protesta. Di origine romena è stato immediatamente trasferito: “Forse bisogna capire - aggiunge il sindacalista - se la movimentazione andava fatta prima, Se non ci saranno interventi immediati, temiamo davvero che possa succedere il peggio. Per questo ci appelliamo per l’ennesima volta alla Ministro Nordio e al premier Meloni – termina Pagani - affinché si emani, con procedura d’urgenza, un ‘decreto carceri’ che affronti l’emergenza e rafforzi la Polizia Penitenziaria, sotto organico di 18mila unità e ormai stremata nelle forze e nel morale, e parallelamente si avvii un rapido processo riformatore dell’esecuzione penale, con la reingegnerizzazione delle carceri”.