Il logo del Comune di Sanremo sulle maglie del Genoa durante la settimana del Festival

I calciatori del Genoa CFC scenderanno in campo, nelle prossime due partite a cavallo del “Festival della Canzone Italiana”, indossando maglie da gioco con una patch per il Comune di Sanremo e la città dei fiori. Così proseguono le collaborazioni per promuovere sul territorio e valorizzare, da ponente a levante, le eccellenze della regione Liguria, sviluppare sinergie e fare rete.

In questo contesto è previsto il lancio di una Lega Genoa su FantaSanremo con il diretto coinvolgimento di alcuni tesserati in rappresentanza del team, interazioni e condivisioni sulle pagine social, inserti sulle piattaforme di comunicazione di riferimento.

Il dg del Genoa, Flavio Ricciardella: “E’ un privilegio intraprendere questo percorso con una realtà come il Comune di Sanremo, meta di decine di migliaia di turisti italiani e stranieri, in un periodo dell’anno caratterizzato dalla presenza del Festival della canzone. Dopo la consolidata collaborazione con Portofino nel levante ligure, il progetto fa tappa a ponente con l’ambizione condivisa di affermarsi con successo”.

Il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi concludono: “Siamo molto felici di questa collaborazione con il Genoa, club più antico d’Italia ed istituzione sportiva della nostra regione. Abbiamo accolto con particolare favore questa proposta che ci darà l’opportunità di veicolare il nostro brand sulle maglie di una delle società più rappresentative del calcio italiano”.