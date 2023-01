San Bartolomeo al Mare: nel prossimo weekend 'Street Food' alla Fiera della Candelora, ghiotte specialità

Sono cinque le aree che danno vita alla Fiera della Candelora - Arti & Sapori della Rovere 2023. Tra queste ha acquisito interesse crescente negli anni l’area street food posizionata in piazza Aurora. Il menù che accompagnerà il menu della Fiera della Candelora verrà curato da operatori specializzati in preparazione e somministrazione di specialità italiane di diverse regioni, e poi bavaresi, irlandesi e newyorkesi. Ci saranno birra artigianale, arrosticini, taglieri, hamburger di fassona e gourmet, bombette, cacio e fritti. Non mancheranno piadine e hotdog da consumare passeggiando per la fiera o approfittando dell’area allestita con panche e tavoli. Sul terrapieno di piazza Magnolie anche il food truck del fritto misto, per non far mancare alla fiera uno dei piatti di mare più amati.

La Fiera della Candelora - Arti & Sapori della Rovere si svolge a San Bartolomeo al Mare giovedì, venerdì e sabato prossimi a partire dalle 9. Commercio ambulante di ogni genere, stand enogastronomici, animali da cortile, artigianato, piante, hobbistica e street food caratterizzano l’evento più atteso dell’anno organizzato dal Comune di San Bartolomeo al Mare, dal Centro Sociale Incontro e dall’Ufficio IAT in collaborazione con Fiori Eventi, Orion Eventi, Museo Civico Lucus Bormani e associazioni Animagramma e Val di Treu, Amici del Cavallo e Asineria del Ciapà.