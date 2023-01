Piccola rissa per motivi ancora da chiarire, ieri sera in una negozio di via Palazzo a Sanremo. Alcuni passanti, vista la situazione che si è venuta a creare, hanno immediatamente chiamato la Polizia.

Sul posto è intervenuta la Volante che ha fermato un giovane che, probabilmente, aveva generato l’alterco. La situazione è tornata alla normalità in pochi minuti.