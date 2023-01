L'oroscopo di Corinne per la settimana dal 27 gennaio al 1° febbraio

ARIETE: Da imperterriti testoni vorrete andare in fondo ad una faccenda e a forza di picchiare sul medesimo tasto la spunterete anche se una figura femminile darà filo da torcere, una maschile alimenterà corrucci e un insieme di contrattempi o contesti indigesti farà salire i fumenti… Eppure vi riscatterete riscontrando dei miglioramenti su vari fronti o concedendovi una sana follia o brindando all’ostacolo sormontato. Venerdì fermentato e week end infiammato.

TORO: In attesa che arrivi Giove a sostenervi avrete l’appoggio della Luna che, formando il 28 gennaio il primo quarto nella vostra costellazione, consentirà di risolvere qualche problema, recuperare verve, cominciare pian piano a risalire la china. Ciononostante andrete nel pallone per una situazione privata o lavorativa atta destare ansia così come verso il week end riceverete singolari comunicati o dovrete prendere una decisione. Propensione al mal di gola.

GEMELLI: La settimana scorre, ma solo in apparenza chetamente, in quando una miriade di confusi pensieri renderà arduo fare della pacatezza un baluardo scattando così come molle compresa una certa difficoltà nel far assimilare a cooperatori, superiori o familiari, un’intenzione, un proposito o un piano di lavoro. Però la giostra sta iniziando a girare per il verso giusto: approfittatene per giocare bene le vostre carte! Alleggerimento di un fardello e new in arrivo.

CANCRO: Sensibili all’inverosimile tenderete ad ingigantire intoppi superabili adoperando la testa e la diplomazia… In casa aleggerà un’atmosfera indistinta e comprendere i veri intenti di un congiunto sarà impossibile: ma voi non insistete e aspettate che il suddetto vi parli apertamente. Essendo stanchi tribolerete a svolgere mansioni reputate pesanti mentre, in men che non si dica, per grazia stellare, vedrete sciogliersi il nodo di una intricata matassa. Indisposizioni stagionali.

LEONE: Stufi di far buon viso a cattivo gioco o sopportare gli spleen altrui cercherete oasi di pace dove cullarvi sull’amaca delle dolci emozioni al di fuori di habitat troppo limitativi per i vostri gusti! In materia finanziaria valutate minuziosamente eventuali proposte o consultate esperti prima di pagare conti salati e iniqui. Adiacenze con uomini immaturi e arroganti. Un minuto ma apprezzabile riconoscimento invece vi ringalluzzirà… Inviti serali e tendenza alle infiammazioni.

VERGINE: Batterete la fiacca al punto di faticare a smaltire tutti i lavori e le incombenze che vi aspettano nel corso di questa incongruente e movimentata settimana ma appellandovi alle risorse interiori ce la farete! Siate però accorti nel concedere a piene mani fiducia a chicchessia in quanto rischiate di pigliare una cantonata e in tema di sentimenti soprassedete su minuzie al fine di non litigare per delle sciocchezze. Un ritrovo o una serata in compagnia garantirà allegria.

BILANCIA: “Non esiste inverno così lungo dall’impedire alla primavera di sbocciare”: rammentatelo prima di cascare tra le grinfie di una demoralizzazione che non porta da nessuna parte… Scrutatevi nel subconscio e non respingete un’amicizia con scuse assurde perché soltanto aprendovi agli altri riscoprirete delle gioie impensate. Ritardi in riscossioni o fastidi connessi ad una bolletta, un pagamento od un eventuale trattativa. In caso di maltempo tutelatevi adeguatamente.

SCORPIONE: È ora di bilanci perché, sia in positivo che in negativo, vi toccherà guardare la realtà in faccia, compiere delle scelte, calare dei sipari, farvi valere e stimare al di là di imposture e fandonie…La quadratura di Saturno rompe però, appellandovi alla forza elargita dal nebuloso Nettuno, acquisirete fiducia nelle vostre capacità ed avrete pure modo di trastullarvi… Se di luna dritta proponete un caffè o una cenetta a chi vi fa sentire a perfetto agio strappandovi un sorriso.

SAGITTARIO: Bisogna avere il coraggio di dire basta ai soprusi, alle accuse, alle vessazioni: non siete zerbini né ruote di scorta quindi fatevi amare per come siete senza indossare fittizie maschere che proprio non vi si addicono malgrado si aggiungano le incoerenze e stoltezze di soggetti inclini a farneticare o permeati di egocentrismo. Ai dicembrini si raccomanda prudenza negli esercizi fisici e sulla strada! Il trigono di Giove invece può portare sia novelle che soldini.

CAPRICORNO: Una settimana più strampalata di questa bisognerebbe inventarla… Tra questioni da definire, mansioni da sbrigare e tipi straniti da inquadrare, apparirete scontrosi poi, all’improvviso, una cosuccia graziosa rincuorerà e una mini gratificazione appagherà compreso un combino allietato dalla presenza di una spassosa creatura. Se state aspettando delle risposte o delle chiamate sappiate che presto arriveranno. Propensione a raffreddori o dolori alle articolazioni.

ACQUARIO: Niente illusioni: stare con i piedi poggiati a terra servirà a non beccare fregature sia in amore che in ambito professionale dove il caos abbonda… Proteggetevi altresì da furti e siate accorti negli acquisti in quanto uno potrebbe palesarsi inferiore alle aspettative. Vi capiterà pure di altercare con chi reputate non essersi comportato correttamente o con un parente. Copritevi bene quando uscite, non commettete imprudenze e festeggiate il compleanno allegramente!

PESCI: Vorreste apparire più audaci mentre, in realtà, state facendo confusione aggrappandovi a vampate di speranza che tribolano a smorzarsi… Se un graffio nell’anima è ancora aperto, pari alla fenice risorgerete dalle ceneri, ritrovando la voglia di guardare avanti entusiasticamente. Qualche nativo rimarrà allibito da un conto salato ad altri invece succederanno cose impensate ma per tutti la settimana sarà variegata ed interessante. Naso colante o mal di schiena.

Ogni stella è un sogno che brilla nel buio della notte…





Corinne astrologia, corso Europa 25 (12084 - Mondovì). Telefono 0174-551175 (mail corinne.v65@gmail.com)