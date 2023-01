Imperia Rinasce considera "Poco trasparente la gestione della cosa pubblica", Scajola "Agiremo per vie legali"

A seguito delle gravi dichiarazioni contenute nella nota stampa (QUI) recentemente apparsa sugli organi di informazione locale a firma dell'associazione "Imperia Rinasce", il Sindaco e Presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola ha dato mandato legale per valutare se le affermazioni rese alla stampa siano diffamatorie per aver leso l’immagine propria e/o delle Amministrazioni che presiede.

"Ciò anche a tutela della legittimità e del buon operato degli Uffici coinvolti - dichiara Claudio Scajola - messi in dubbio in maniera impropria e allusiva. Stigmatizzo inoltre la preoccupante escalation dei toni del dibattito pubblico, il quale, pur nel legittimo e democratico confronto di proposte differenti, non dovrebbe mai scadere, come avvenuto anche in quest'ultima occasione, in affermazioni offensive".