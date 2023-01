Sanremo: il liceo ‘Cassini’ onora il Giorno della Memoria con una mappa interattiva per le pietre d’inciampo (video)

Una mappa interattiva per trovare le pietre di inciampo sul territorio e onorare le vittime della ferocia nazifascista.

I ragazzi e i professori del liceo ‘Cassini’ di Sanremo hanno dato vita a un progetto multimediale in occasione della Giornata della Memoria per rendere indelebile il ricordo di chi ha perso la vita nei campi di concentramento.

Questa mattina l’iniziativa è stata presentata nell’aula magna di Villa Magnolie alla presenza della dirigente Mara Ferrero, dell’assessore alla Cultura Silvana Ormea, del consigliere comunale Ester Moscato con la conferenza del professor Gustavo Ottolenghi che ha portato agli studenti la sua esperienza testimoniando l’importanza della memoria.

L’assessore Ormea, inoltre, ha annunciato l’installazione di altre cinque pietre di inciampo sul territorio sanremese che si aggiungeranno a quelle posate il 28 gennaio dello scorso anno.

Gli alunni della quarta linguistico della sezione di tedesco hanno curato biografie delle persone a cui sono dedicate le pietre d’inciampo collocate nel Comune di Sanremo, dopo accurate ricerche e interviste con i testimoni della storia.

Grazie alla mappa interattiva le pietre di inciampo saranno geolocalizzate sul territorio e ogni singola pietra rimanderà a una biografia e alla storia della persona alla quale è stata dedicata.

Il progetto ha avuto l’ok del Comune di Sanremo e, quindi, proseguirà nei prossimi mesi sino alla sua pubblicazione e all’installazione delle nuove pietre.

In allegato il progetto del liceo 'Cassini'