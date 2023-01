Speciale weekend: cosa fare e dove andare in provincia di Imperia, ecco i nostri migliori suggerimenti

Iniziamo dallo ‘Spazio Vuoto’ di Imperia (via Bonfante 37) che, per il primo appuntamento della stagione teatrale ‘Venghino Siori’, stasera alle 21.15 e domani alle 17, propone lo spettacolo ‘La Casa di Bernarda Alba’ di Federico Garcia Lorca per la regia di Livia Carli. “Al centro la tirannia e la repressione che Bernarda esercita sulle cinque figlie in concomitanza con la morte del marito, imponendo loro otto anni di lutto. L'opera teatrale fu scritta nel 1936 pochi mesi prima dell'uccisione di Federico Garcia Lorca da parte dei falangisti seguaci di Francisco Franco. Un momento storico senza possibilità alcuna di immaginare un futuro migliore, un momento di eterno presente soffocante e repressivo”. Gli interpreti in scena sono Livia Carli, Elena Orsini, Lucia Barbera, Benedetta Calcagno, Olga Gironi, Anna Alberti, Francesca Carli, Iole Dibernardo, Alessia Gazzano, Cinzia Cuppone, Roberta Federico.

Sempre ad Imperia domani alle 17, sul palco del Teatro dell'Attrito andrà in scena il nuovo monologo di Renato Donati sul tema degli abusi fisici e psicologici ‘Volevo fare il barista’. “Un viaggio e due amici che si rincontrano dopo quarant'anni, un racconto nel racconto tra ricordi di infanzia e speranza per il futuro. Un viaggio in un presente di abusi fisici e psicologici, un viaggio verso la bellezza, un viaggio per la vita”.

Al Teatro Concordia di Diano Castello riparte questa sera alle 21, dopo la pausa per le festività natalizie, la terza edizione di ‘Autunno/Inverno’, la rassegna di Teatro Amatoriale organizzata da FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) Imperia. Il primo appuntamento del nuovo anno è con la Cumpagnia du Teatru Venemigliusu, che porterà in scena la commedia dialettale ‘A rivincita de Pascà’ di Ugo Palmerini per la regia di Mauro Piagentini. “Pascà è vittima della moglie, ansiosa di vedere la figlia sposata con un buon partito, e che per questo è disposta a qualunque colpo basso. Arriva però per il protagonista il momento della rivincita…”. In scena: Mauro Piagentini, Aldina Gilardi, Emiliana Sassone, Biagio Marcenaro, Ofelia Ballestra, Marisa Raimondo, Chiara, Paolo Rondelli.

“Un cuoco immagina di cucinare nuovissime ricette appetitose per lo spirito utilizzando ingredienti non convenzionali…il suo esperimento lo porta ad inventare un Piatto magico fatto di Bolle di tutti i tipi e magie, una delizia per tutti i palati. Bolle piccole e giganti, Bolle giocose e seriose pronte a danzare a tempo di musica, Bolle poetiche o bizzarre condite da storie e canzoni ma sempre Bolle”. È il fil rouge al centro dello spettacolo ‘Dentro una Bolla’ dedicato ai più piccoli in programma domenica alle 16 alla Sala Beckett del Teatro dell'Albero di San Lorenzo al Mare, rientrante nella Rassegna ‘A Teatro per Merenda con mamma e papà’ giunta alla 7ª edizione.

Passando ai concerti il viaggio proposto dal Festival di Musica Barocca e dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo oggi pomeriggio farà tappa a Venezia, una delle capitali del barocco musicale. L’appuntamento musicale si terrà presso l'ex Oratorio di Santa Brigida, nel centro storico di Sanremo, alle 17, e vedrà la partecipazione del M° Francesco Fiore (direzione d’orchestra e viola) e Luca Pirondini (viola). Due grandi solisti voluti dal direttore del Festival - il M° Giancarlo De Lorenzo - per un programma che mette al centro la viola, strumento che nel periodo barocco fu largamente utilizzato in orchestra ma assai di rado come solita. In programma musiche di Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel e Georg Philipp Telemann.

Un nuovo appuntamento del 37esimo Inverno Musicale è previsto per domani, domenica 22 gennaio alle 16, presso il Teatro del Palazzo del Parco di Bordighera, dove l’Orchestra Sinfonica della Città di Bordighera, diretta dal maestro Massimo Dal Prà, eseguirà il concerto ‘Gli autori del classicismo’. In programma musiche di Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven.

Ora ci occupiamo di eventi musicali più ‘leggeri’: domani, al Mamely di via Gioberti 37 a Sanremo, torna l'appuntamento con il Super Karaoke animato da Alex Penna direttore artistico e presidente dell'Associazione Viva Armea. Dalle 19.30 fino a mezzanotte ci si potrà esibire sulle più belle canzoni italiane e internazionali con un impianto audio e luci da jam session nonché con 7 mega schermi a disposizione del pubblico per intonare i brani.

Segnaliamo ora due particolari appuntamenti: uno a Sanremo oggi e un altro domani a Ventimiglia.

Questa sera alle 21, sul prato della frazione San Romolo di Sanremo, l’associazione Stellaria propone l’evento ‘Le Stelle dell’inverno’. Si tratta di un’osservazione in una notte buia e senza Luna ad occhio nudo e ai telescopi di Marte sino verso le profondità del cosmo.

Per vivere invece l'atmosfera di un classico tè pomeridiano all'inglese accompagnato da preparazioni dolci e salate e dalla calda luce del pomeriggio che filtra dalle finestre che incorniciano il giardino esterno, ci si può recare domani a Villa Hanbury di Ventimiglia dove, prima della degustazione nelle prestigiose sale della villa, si potrà effettuare una visita guidata in giardino oppure scegliere di visitare il giardino autonomamente e prenotarsi solo per l'afternoon tea. Per coloro che sceglieranno anche la visita guidata l'appuntamento è alle ore 14.30 all'ingresso del giardino e dopo la visita guidata verranno accompagnati in Villa per il tè. Coloro che sceglieranno la visita in autonomia potranno prenotare l'orario per l'afternoon tea in Villa.



