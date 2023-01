Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 18 a domenica 22 gennaio in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO



SANREMO



17.00. Per il ‘Festival di Musica Barocca’, Concerti della ‘Serenissima’ tenuto dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo e con la partecipazione dei violoncellisti Mariano Dapor e Julia Sanna. In programma brani di Vivaldi e Caldara. Chiesa Luterana in corso Garibaldi, ingresso libero (più info)

FRANCIA

MONACO

18.00. L'autrice Leonora Miano present il suo romanzo Stardust, in cui racconta la storia del suo arrivo in Francia, dove da ragazza madre viene accolta in un centro. Mediateca di Monaco - Biblioteca Louis Notari (più info)



NICE



14.00 & 17.30. ‘Disney sul Ghiaccio– La Grande Avventura’: spettacolo di balletto sul ghiaccio con i personaggi della Disney. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)





GIOVEDI’ 19 GENNAIO



IMPERIA



15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



VENTIMIGLIA



16.45. Per il ciclo ‘Leggere il Territorio - Leggere sul territorio’, presentazione libro di Luca Ammirati ‘Se i pesci guardassero le stelle. Dialoga con l'autore Diego Marangon, attore e regista teatrale. A seguire, degustazione di vini e prodotti locali forniti dal produttore locale 'Cantina Maixei'. Locali dell'Antiquarium in Corso Genova 134



BORDIGHERA

21.00. ‘Le verdi colline dell'Africa’ con Sabina Guzzanti, affiancata da Giorgio Tirabassi: irriverente sperimentazione teatrale che gioca con lo spettatore, personale tributo della Guzzanti allo scrittore austriaco Peter Handke (20 euro). Palazzo del Parco, info e prenotazioni 0184 544633 (IAT)

FRANCIA

CANNES



10.00. ‘Midem 2023’: concerti ed eventi con la partecipazione di popstar, produttori indipendenti e etichette discografiche, organizzatori di eventi. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 21 gennaio (per saperne di più cliccare questo link)

MONACO

18.30. Partenza ufficiale del 91esimo Rallye di Montecalo dalla Piazza del Casinò (l’intero programma a questo link)

19.00. Per gli Incontri filosofici 2023, incontro dal titolo ‘Maschile femminile neutro ecc’. Théâtre Princesse Grace (più info)



VENERDI’ 20 GENNAIO





IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



21.15. ‘La Casa Di Bernarda Alba’ di Federico Garcia Lorca: spettacolo teatrale con Livia Carli, Iole Dibernardo, Elena Orsini, Lucia Barbera, Benedetta Calcagno, Olga Gironi, Anna Alberti, Francesca Carli, Alessia Gazzano, Cinzia Cuppone, Roberta Federico. Regia di Livia Carli. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Via Bonfante 37 (più info)

VENTIMIGLIA



21.00. ‘Gattamorta’: spettacolo teatrale di e con Francesca Reggiani (20/25 euro). Teatro Comunale di Ventimiglia, info 0184 1928309

FRANCIA

CANNES



10.00. ‘Midem 2023’: concerti ed eventi con la partecipazione di popstar, produttori indipendenti e etichette discografiche, organizzatori di eventi. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 21 gennaio (per saperne di più cliccare questo link)

MONACO

19.00. ‘Bergamo e Brescia: una duplice rinascita’: conferenza alla scoperta delle bellezze artistiche e culturali di Bergamo e Bresciacon l'attore bergamasco Giorgio Pasotti, l'architetto Valeria Cagnoni e l'imprenditore Fabio Bosatelli, con intervento musicale del compositore e interprete bresciano Omar Pedrini. Théâtre des Variétés (più info)



19.00. ‘Dal tracciato al pixel’: proiezione di cortometraggi sulla nascita del cinema computerizzato in Francia (1930-2000) in occasione della mostra IMAGINA del Festival della Televisione di Monte-Carlo. Moderata Jean-Baptiste Garnero, responsabile degli studi per lo sviluppo delle collezioni del Dipartimento del Patrimonio del CNC. Istituto Audiovisivo di Monaco (più info)

19.00. Per la Stagione 2023 dell’Opéra de Monte-Carlo, rappresentazione dell’opera ‘Alcina’ di Heandel. Direttore musicale Massimo Zanetti, Scenografia di Jean-Louis Grinda. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

19.30. 45° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e 10° “New Generation”, competizione di giovani artisti. Espace Fontvieille, fino al 29 gennaio (programma e acquisto biglietti a questo link)



NICE



20.00. ‘Un petit tour à Saint Germain des Prés...’, concerto omaggio a due artiste del 20esimo secolo: Juliette Gréco e Jeanne Moreau con Claire Deval e François Barucco. Espace Magnan, salle La Rampe rouge, rue Louis de Coppet 31, info +33 6 62 21 04 64



SABATO 21 GENNAIO



SANREMO

11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo alle 10.30 nella hall del Teatro Ariston

17.00. Per il ‘Festival di Musica Barocca’, concerto per ‘un violino più grande, ma non sufficientemente grande’ tenuto dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Francesco Rore (viola) con la partecipazione Luca Pirondini (viola). In programma musiche di Vivaldi, Bach, Haendel, Telemann. Ex Oratorio di Santa Brigida nel centro storico, ingresso libero (più info)

21.00. ‘Le Stelle dell’inverno’: osservazioni guidate per osservare ad occhio nudo e ai telescopi Marte fino alle profondità del cosmo. Frazione San Romolo, partecipazione ad offerta libera (prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



21.15. ‘La Casa Di Bernarda Alba’ di Federico Garcia Lorca: spettacolo teatrale con Livia Carli, Iole Dibernardo, Elena Orsini, Lucia Barbera, Benedetta Calcagno, Olga Gironi, Anna Alberti, Francesca Carli, Alessia Gazzano, Cinzia Cuppone, Roberta Federico. Regia di Livia Carli. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Via Bonfante 37 (più info)

VENTIMIGLIA

9.00. Mercatino creativo, artistico e di artigianato in Via Aprosio a sostegno del ‘Progetto Infanzia’ della Scuola di Pace (ogni terzo sabato del mese)

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



17.00-19.00. Mostra ‘In quelle tenebre: pubblicazioni libri immagini audio e video’ per il ‘Giorno della Memoria. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 gennaio

OSPEDALETTI

8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, collezionismo e vintage. Corso Regina Margherita, info 338 7262822 (3° sabato di ogni mese)



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

21.00. Per la 3ª edizione di ‘Autunno/Inverno’, rassegna della Fita dedicata al teatro amatoriale imperiese: commedia messa in scena dalla ‘Cumpagnia du Teatru Ventemigliusu’ dal titolo ‘A Rivincita de Pascà’. Teatro Concordia, ingresso ad offerta libera, info e prenotazioni 328 3043741 (più info)

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia allestiti nel centro storico, fino al 3 febbraio (visitabile nei giorni festivi ed al sabato)

FRANCIA

CANNES



10.00. ‘Midem 2023’ (ultimo giorno): concerti ed eventi con la partecipazione di popstar, produttori indipendenti e etichette discografiche, organizzatori di eventi. Palais des Festivals et des Congrès (per saperne di più cliccare questo link)

MONACO

12.00. 7° Trofeo della Rocca di Danza Sportiva, organizzato dall'Associazione Sportiva di Monaco, Monaco Rock & Danses e Sud Danse Sportive. Espace Léo Ferré (info e acquisto biglietti a questo link)

15.00 & 20.30. 45° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e 10° “New Generation”, competizione di giovani artisti. Espace Fontvieille, fino al 29 gennaio (programma e acquisto biglietti a questo link)

20.00. Par la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, concerto dal titolo ‘Un mondo effimero e paradisiaco’ diretto dal M° Mirga Gražinytė-Tyla (direzione d'orchestra). In programma: Mahler. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



20.30. ‘One Night of Queen’: spettacolo tributo alla musica dei Queen. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)



DOMENICA 22 GENNAIO

SANREMO



19.30. Super Karaoke animato da Alex Penna, direttore artistico e Presidente dell'Associazione Viva Armea: fino a mezzanotte ci si potrà esibire sulle più belle canzoni italiane e internazionali con un impianto audio e luci da jam session e 7 mega schermi a disposizione del pubblico per intonare i brani. Mamely di via Gioberti 37



IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



17.00. ‘La Casa Di Bernarda Alba’ di Federico Garcia Lorca: spettacolo teatrale con Livia Carli, Iole Dibernardo, Elena Orsini, Lucia Barbera, Benedetta Calcagno, Olga Gironi, Anna Alberti, Francesca Carli, Alessia Gazzano, Cinzia Cuppone, Roberta Federico. Regia di Livia Carli. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Via Bonfante 37 (più info)



17.00. Monologo di Renato Donati sul tema degli abusi fisici e psicologici dal titolo ‘Volevo fare il barista’. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al numero 329 4955513

VENTIMIGLIA

14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43 (ogni domenica da novembre a febbraio), prenotazione +39 0184 229507 (più info)

16.00. Per il ciclo ‘40 Giorni per la Vita’ a cura della Diocesi Ventimiglia-Sanremo, ‘Per la Vita – Testimoniando!’: missione popolare al Belvedere Resentello (info)

BORDIGHERA

16.00. ‘Gli autori del classicismo’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal M° Massimo Dal Prà. In programma Musiche di Haydn, Mozart e Beethoven. Palazzo del Parco (a pagamento)



17.00-19.00. Mostra ‘In quelle tenebre: pubblicazioni libri immagini audio e video’ per il ‘Giorno della Memoria. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 gennaio



SAN LORENZO AL MARE

16.00. Per la 7ª edizione della Rassegna ‘A Teatro per Merenda con mamma e papà’, ‘Dentro una Bolla’: spettacolo del Teatro dei Mille Colori (6 euro). Sala Beckett del Teatro dell'Albero, info 347 7302028



ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia allestiti nel centro storico, fino al 3 febbraio (visitabile nei giorni festivi ed al sabato)



FRANCIA

MONACO

10.30 & 15.00. 45° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e 10° “New Generation”, competizione di giovani artisti. Espace Fontvieille, fino al 29 gennaio (programma e acquisto biglietti a questo link)

14.30. Arrivo della tappa conclusiva del 91esimo Rallye di Montecalo in Piazza del Casinò con premiazione (l’intero programma a questo link)



15.00. Per la Stagione 2023 dell’Opéra de Monte-Carlo, rappresentazione dell’opera ‘Alcina’ di Heandel. Direttore musicale Massimo Zanetti, Scenografia di Jean-Louis Grinda. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)





