Imperia: grande pubblico ieri al terzo concerto dell'orchestra di Genova alla Concattedrale di San Maurizio

Pubblico delle grandi occasioni, ieri al terzo concerto dell’orchestra del Teatro dell’Opera di Genova sotto le imponenti navate della Concattedrale di San Maurizio e Compagni Martiri di Imperia.

Il concerto di ieri ha inaugurato l’apertura della 6a edizione di E20 la stagione culturale del Duomo di San Maurizio, alla presenza del direttore artistico del Teatro dell’Opera Carlo Felice di Genova, del Sindaco della città di Imperia il dr. Claudio Scajola ed il M° Giorgio Revelli, direttore artistico degli eventi della Concattedrale di San Maurizio che hanno introdotto la serata portando anche i saluti del Presidente della Regione Liguria Dr. Giovanni Toti, il sovrintendente del Teatro il Dr Claudio Orazi, del Sindaco di Genova Marco Bucci.

In programma musiche di Beethoven, Strauss e Mozart sotto la direzione del M° Riccardo Minasi, giovane ed energico direttore d’orchestra, che si è rapidamente distinto come uno fra i maggiori talenti della scena musicale europea. Il pubblico numerosissimo, ha tributato alla serata lunghi e meritati applausi rivolti al direttore ed all’intera orchestra che hanno saputo offrire una esecuzione molto convincente, puntuale, nuova per alcuni tratti stilistici. Si ricorda al pubblico la pausa prevista per il mese di febbraio ed il prossimo appuntamento in palinsesto previsto per Venerdì 17 Marzo 2023 sempre alla Concattedrale di San Maurizio di Imperia con l’illustre direttore d’orchestra tedesco Wolfram Christ.

“La collaborazione nata con il Teatro dell’Opera di Genova sottolinea quanto in questi ultimi sei anni la stagione culturale E20 della Concattedrale di San Maurizio ad Imperia sia cresciuta ed abbia saputo valorizzare il territorio e soprattutto i meriti di un pubblico sempre presente, attento ed indispensabile per noi - afferma il M° Giorgio Revelli - nel segno della collaborazione che perseguiamo come nostro principale scopo, si ricorda che dal mese di gennaio al mese di maggio 2023 accoglieremo le eventuali richieste per iniziative che si vorrebbero svolgere durante il periodo da settembre a dicembre presso la Concattedrale. Riceveremo e valuteremo tali proposte fino a fine maggio per poter calendarizzare al meglio gli eventi. Chiunque fosse interessato potrà scrivere una email al direttore artistico agli indirizzi infoe20@gmail.com o a infogiorgiorevelli@gmail.com o presso il recapito telefonico 3472927273".