Aurelia bis, Rixi “Quattro alternative per Sanremo, sbocco a monte per Diano Marina”

“Al Mit c’è grande attenzione sui tratti di Aurelia bis in Liguria. Ho incontrato il commissario Matteo Castiglioni per fissare le quattro proposte alternative per il prolungamento di Sanremo tra lo svincolo del Borgo, la Foce e il ponente cittadino”.

Interviene in questo modo il vice Ministro ligure Edoardo Rixi, che prosegue: “Il territorio potrà così esprimersi su proposte che non sono calate dall'alto, ma che saranno condivise. Inoltre, sarà riprogettato a monte lo sbocco a ovest di Diano Marina, a distanza di sicurezza dalle ville e dagli alberghi minacciati di demolizione”.

“A breve – termina Rixi - ci confronteremo sulla progettazione del tratto Sanremo-Ventimiglia. Un ulteriore passo avanti contro l’isolamento infrastrutturale del Ponente ligure”.