Sanremo: malfunzionamento a una stufetta, principio d'incendio in un appartamento di strada Borgo

Principio di incendio, questa mattina alle 5.30, all’interno di una abitazione di strada Borgo a Sanremo. Secondo una prima ricostruzione le fiamme sono partite dal malfunzionamento di una stufetta a petrolio.

La stufa era in una camera da letto dove stava dormendo una sola persona, che ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento matuziano, che hanno spento le poche fiamme e bonificato l’abitazione.

Insieme a loro i Carabinieri, l'automedica e un'ambulanza di Sanremo Soccorso, i cui militi hanno estratto la persona dalla palazzina dopo averla trovata su una sedia a rotelle. Per fortuna non ha subito ferite e non è rimasto intossicato.