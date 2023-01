Pieve di Teco, al via il processo per il 73enne che con un incendio seminó il panico in frazione Calderara

Ha preso il via stamani dinanzi il giudice monocratico di Imperia, Marta Bossi, il processo a carico di S.M., il 73enne che nel luglio scorso a Calderara, frazione di Pieve di Teco, avrebbe prima minacciato di darsi fuoco e poi ha incendiato un magazzino seminando il panico in paese.



L'anziano, difeso dal legale Ramadan Tahiri, subito dopo il fatto è stato arrestato dai Carabinieri su richiesta del pm Matteo Gobbi con l'accusa di strage. Successivamente è stato scarcerato dal gip Anna Bonsignorio che pur convalidando l’arresto ha riqualificato il reato da strage a incendio in quanto, mancando l'elemento soggettivo, non è stata ravvisata la volontà di uccidere da parte dell'indagato.



Al giudice l'uomo ha fornito una propria versione dei fatti e ha sostenuto di non voler uccidere i vicini né altre persone, ma che voleva fare del male 'solo' a se stesso. Il 73enne ha infatti ribadito che le sue intenzioni erano quelle di togliersi la vita. Parole che, sono state ritenute veritiere da parte del giudice. La Procura, dopo la decisione del gip, ha chiesto e ottenuto il rito immediato per l’imputato che adesso è accusato solo di incendio doloso.



Quel pomeriggio a Pieve di Teco si è registrato il panico in quanto Carabinieri e vigili del fuoco temevano per la pubblica incolumità dell'intera zona poichè nel casolare c'erano taniche con liquidi infiammabili, bombole di gas, legna e diverso materiale che una volta a contatto con il fuoco avrebbe potuto provocare una forte esplosione. Adesso il processo è stato aggiornato al 27 gennaio quando si registrerà la requisitoria della accusa e l’arringa della difesa. Salvo un rinvio per repliche, il giudice potrebbe già emettere la sentenza.