Servizio Civile in Comune a Diano Marina: ecco come poter fare la domanda entro il 10 febbraio

Alla luce della proroga decisa dal Ministero delle Politiche Giovanili, fino al 10 febbraio alle 14 gli aspiranti operatori volontari potranno presentare domanda per partecipare al progetto di Servizio Civile Universale realizzato dai Servizi Sociali del Comune di Diano Marina, nell’ambito dell’assistenza ai giovani e alle persone in condizione di fragilità.

Il progetto avrà la durata di 12 mesi, con un rimborso di 444 euro mensili ed un impegno settimanale di circa 25 ore. Per informazioni sul bando ordinario 2022 del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale si può consultare: www.serviziocivile.gov.it o www.scanci.it. Per informazioni e indicazioni sulle modalità di partecipazione al bando collegarsi al sito.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domande On Line) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone , muniti di SPID entro e non oltre le 14 del 10 febbraio a questo indirizzo.