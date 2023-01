Festival di Sanremo 2023: lunedì prossimo al via le prenotazioni per i biglietti, prezzi invariati

Scatta lunedì prossimo la vendita dei biglietti per il prossimo Festival di Sanremo. Sarà una ‘caccia’ vera e propria ai tagliandi per entrare all’Ariston come ogni anno. Dopo un 2021 con la sala vuota e il ritorno dell’anno scorso, la prossima sarà la prima senza restrizioni e si prevede una corsa al biglietto.

Per le 5 serate sarà necessaria la prenotazione che, successivamente se si sarà fortunati, verrà confermata via mail. Il costo degli abbonamenti alle 5 serate è rimasto invariato, ovvero 1.290 euro in platea e 672 in galleria. Per poter fare richiesta, solo on line e con un massimo di due abbonamenti per ogni persona si dovrà andare sul sito https://sanremo2023.aristonsanremo.com.

Qualche malumore è stato espresso dagli albergatori matuziani, ai quali sono stati assegnati pochi tagliandi a fronte delle moltissime richieste di clienti che vorrebbero soggiornare con la possibilità di essere all’Ariston durante le serate.