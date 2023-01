Sanremo: balaustra pericolante sulla passeggiata del Sud-Est, Comune pronto a intervenire appena saranno trovati i fondi

Transenne e nastro biancorosso hanno fatto la loro comparsa qualche giorno fa sulla passeggiata del Sud-Est per delimitare la zona nella quale la balaustra in pietra ha mostrato alcuni segni di cedimento.

Fortunatamente non si sono registrati crolli, ma il Comune ha preferito chiudere il tratto onde evitare pericolo o incidenti.

Lecito chiedersi quando saranno programmati i lavori per la sistemazione. Dopo la soluzione tampone delle transenne, il Comune sta lavorando per reperire i fondi necessari a finanziare i lavori di sistemazione.