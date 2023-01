Vallecrosia: Perri e Simonetta “Verde Pubblico un fallimento totale, l’amministrazione del cemento”

“La totale indifferenza verso il verde pubblico è il fallimento dell'attuale amministrazione di Vallecrosia: l’intervento effettuato sulla via Romana ha, per l’ennesima volta, visto eliminare gli alberi per far posto ad una spianata di cemento, autobloccanti e forse alle fioriere in progetto che non saranno mai paragonabili agli alberi eliminati”.

Lo hanno detto i consiglieri comunali Fabio Perri e Giovanna Simonetta dai banchi della minoranza. “Pare evidente – proseguono - che su questo tema di totale importanza per la cittadinanza, al di là di tutte le chiacchiere possibili, degli slogan, dei video e dei like inseguiti sui social, il Sindaco e la sua giunta non hanno fatto altro. Probabilmente ci sentiremo dire che anche quegli alberi erano malati ma chi gestisce la città per cinque anni è responsabile, anche, della manutenzione di essa. E' altresì possibile che ci sentiremo rispondere che la manutenzione del verde in questi anni è stata fatta ma allora significa che andava fatta meglio”.

“Credo fortemente - conclude Perri - che si poteva gestire diversamente, avviando ad inizio amministrazione un programma quinquennale dedicato alla manutenzione e alla sicurezza del verde pubblico al fine di preservare quello esistente da tempo in città, un’azione coordinata e puntuale con l’aiuto di personale qualificato. Purtroppo, il Sindaco aveva altre priorità quali ad esempio concludere i progetti iniziati dalla scorsa amministrazione o creare ciclabili senza un senso logico: peccato che aveva promesso di essere il Sindaco delle piccole cose non dei grandi progetti fatti di cemento e autobloccanti”.