Grave incidente nella notte in corso Garibaldi a Porto Maurizio.

Un 16enne è rimasto gravemente ferito schiantandosi con il proprio scooter contro un'auto.

Il giovane è stato soccorso sul posto dalla Croce Rossa e poi trasportato in elicottero in codice rosso al 'Santa Corona' di Pietra Ligure.

Nella dinamica dell'incidente si registrano danni anche per la vetrina della vicina concessionaria 'Germauto', andata in frantumi con conseguenze anche per alcune delle vetture posteggiate all'interno.