Domani la Befana arriva a Ventimiglia nel nuovo spazio Culturale del Centro Storico

Continuano gli appuntamenti dedicati al 'Cammino nella Storia' nel nuovo spazio Culturale del Centro Storico dove Venerdì 6 gennaio si festeggia l'Epifania, che rappresenta il termine delle festività Natalizie.

In Piazzetta del Canto dalle ore 14.30 sarà allestito un suggestivo angolo magico per i bambini, dedicato alla figura della dolce vecchina con cui si potranno scattare una foto in sua compagnia, inoltre si troveranno ulteriori elementi decorativi, musica a tema e dolci. All'interno della Sala delle Volte, continua l'esposizione di abiti storici e oggettistica a tema.