Camporosso: domani sera al PalaBigauda con 'Reading & Drama' va in scena 'Il fantasma di Canterville'

Domani sera, al PalaBigauda di Camporosso, va in scena un classico ‘british’ di Oscar Wilde e il suo famoso ‘Il fantasma di Canterville’.

Lo spettacolo inizierà alle 21.15 sotto la regia di Lilia De Apollonia che ne è anche sceneggiatrice. Insieme a lei il circolo ‘Reading e Drama’ di Ventimiglia. Il Comune di Camporosso lo ha scelto come spettacolo teatrale per tutti, per concludere il periodo festivo.

Nove gli attori in costume che reciteranno con Lilia De Apollonia, oltre al musicista Marcello Pallanca e la sua partner Federica Scarfone per un momento poetico ed Enza Manna al canto. Si avvicenderanno momenti ironici ad altri romantici, in più un'atmosfera ‘old british’ suggerita dal contesto in cui saranno calati gli spettatori.

I nomi degli interpreti: Paola Giolli, la regista del gruppo Lilia, Giada Mei, Graziella Tufo, Jacopo Colomba, Marco Corradi, Giancarlo Orengo e Jurghen Terlutten e, per la prima volta, Amelia Ormea, il cui papà Carlo curerà il suono.