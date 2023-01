Sanremo: Capodanno 2023, Irene Grandi accende la serata. In migliaia tra Pian di Nave e il porto (Foto e Video)

Un grande successo di spettatori per il concerto di Irene Grandi e per i fuochi artificiali, questa sera a Sanremo per il Capodanno 2023.

Migliaia di persone si sono riversate nelle strade, nei bar e ristoranti, ma soprattutto nella zona di Pian di Nave e sul porto vecchio, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Il clou della serata era ovviamente il concerto di Irene Grandi, che ha attirato almeno 3.000 persone, per un pubblico che arrivava fino alla soglia di corso Mombello.

La cantante toscana ha proposto il suo splendido repertorio, partito dalle canzoni proposte all’inizio della carriera anche al Festival di Sanremo, trascinando gli spettatori fino al brindisi della mezzanotte.

Sullo sfondo la Costa Smeralda che si è posizionata in rada fino alla fine dei fuochi d’artificio per poi ripartire per la sua crociera. Una serata che sta proseguendo nei locali della città e in tutte le vie dove in tanti festeggiano l’arrivo del 2023.

(Foto e Video di Tonino Bonomo)