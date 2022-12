L'oroscopo di Corinne per il 2023: un anno di previsioni astrali

A R I E T E: Le stelle vi stanno accompagnando verso un 2023 leggermente malandrino e stordente a seconda dei periodi, delle lune e delle evenienze… Già perché gli avvenimenti che lo costelleranno saranno talmente tanti da ritrovarvi spesso con la testa fumante e le idee appannate. Tanto per cominciare sappiate che dal 17 maggio non avrete immani sostegni planetari quindi vi toccherà impegnarvi al massimo per tagliare i sospirati traguardi e armarvi di quella che in voi difetta: la sacrosanta pazienza… In ambito professionale dovrete rimboccarvi le maniche, specie se attuate in un campo imprenditoriale, agricolo, commerciale o industriale, al fine di rimanere a galla in una fase generale piuttosto penalizzante. Fino al 29 marzo, dal 21 maggio al 10 luglio e da novembre a dicembre con un Marte proficuo e benefico, vi procaccerete delle compiacenze oppure compirete delle scelte preposte a migliorare quello che finora non era andato un granché bene... In ambito sentimentale potrà succedere di tutto: dall’incontro casuale, all’allontanamento, dai bisticci coniugali alla frequentazione singolare, in un marasma di emozioni ardue da focalizzare. Riallaccerete un’amicizia, al destino chiederete un po’ di terrena giustizia, trascorrerete orette memorabili con chi sa farvi divertire, effettuerete viaggi e cambierete una fettina della vostra esistenza. Da fratelli o figli pioveranno novelle, un cruccio si lenirà, metterete alle strette un saccente e amplierete il raggio d’azione ma soltanto dopo l’estate. Questo é un anno di mutazioni: quindi non fate i testoni e vedrete che si sistemeranno tante faccende! Gastrite, colite, somatizzazioni, schiena, metabolismo e articolazioni da sorvegliare. Siate pure molto prudenti sulla strada!

T O R O: Si sta per aprire un anno prestante e assai interessante anche se ovviamente molto poi dipende dalla posizione dell’Ascendente! Fate rullar tamburi e suonare fanfare perchè dal 17 maggio Giove entrerà nella vostra costellazione contrassegnado così 12 mesi veramente degni di attenzione.... e come se non bastasse arriva pure il sestile di Saturno a completare l’opera procacciando delle immani soddisfazioni. Via libera quindi a progetti, intenti ed iniziative atte a dare rusultati prelibati. Chiunque si occupi di attività intellettive vedrà aumentare la creatività e il desiderio di quell’armonia interiore tanto agognata verrà appagato. Qualche magagna proverrà da chi vi attornia e da un Marte provocatorio che, formando aspetti avversi col vostro Sole natale, dal 21 maggio al 10 luglio e dal 14 ottobre al 24 novembre, si sollazzerà a sparpagliare la via di imbarazzi, disguidi, seccature e arrabbiature. Vi capiterà infatti, in tali lassi temporali, di perdere il lumicino della ragione assomigliando a dei torelli infuriati ma, ad essere sinceri, avrete tutte le ragioni di sbottare visto che qualcheduno non si comporterà correttamente o volterà faccia e bandiera a seconda delle circostanze... In amore talune coppiette penseranno seriamente ad un matrimonio o convivanza, altre se la spasseranno alla grande e unicamente quelle già di per sè malandate andranno alla deriva con reciproche scornate. I singoli invece l’amore scoveranno anche se inizialmente potrebbe trattarsi di una amicizia atta poi a trasformarsi in un profondo sentimento. L’estate sarà mirabolante e vi divertirete un sacco viaggiando e incontrando personaggi carismatici. Sul lavoro dipenderà da voi farlo funzionare appellandovi all’inventiva. Bene per i soldi anche se l’aumento dei prezzi vi contringerà ad economizzare. Riguardo la salute moderate la golosità e il colesterolo ringrazierà.

G E M E L L I: Arriva scalpitando un anno strampalato magari leggermente più decente di un 2022 insinuato e prepotente ma non per questo così bello ed ardito dal far toccare il cielo con un dito considerate le cosette da sistemare, le fatture da pagare, le tasse da erogare, il lavoro che fa ansimare, dei conticini da far quadrare e delle difficoltà da affrontare… Però alla fine la spunterete e all’ostacolo sormontato brinderete. Affettivamente, alcuni legami non fungenti passeranno dal purgatorio all’inferno, inducendo a riflettere sulla validità di una storia: se portarla avanti o relegarla nei cassetti della memoria … Bene invece per le coppiette assodate le quali faranno grandi passi avanti mentre gli sfigati permanenti incontreranno nuovamente soggetti balzani ma anche, in mezzo a tanta marmaglia, una o uno con cui ricominciare a credere e sperare… Se avete dei figlioli vi daranno grandi soddisfazioni implicita un’ovazione, una promozione o una sorpresina assai carina. Alla taccagna sorte strapperete un consenso nel senso di vedersi finalmente materializzare quel sogno giacente nel cassetto, apporterete delle modifiche al look e all’appartamento e con la complicità di Marte e di Giove da maggio a luglio, dal 28 agosto al 13 ottobre, dal 25 novembre al 21 dicembre, vi caverete un tormentone indipendentemente dal fatto che si tratti di salute, attività o rapporti in generale. Qualcuno cambierà lavoro, altri lo ottimizzeranno. In estate vi caverete dei bei pallini, viaggerete, tornerete ragazzini o riceverete dei quattrini. L’essenziale sarà non cascare in depressione e guardare avanti proprio là dove il sole e le stelle torneranno a brillare… Siate sereni, contenetevi nel mangiare e non commette imprudenze.

C A N C R O: A seguito di un 2022 intorpidente vi aspettano al varco dodici mesi intensi, rigurgitanti di inedite emozioni nel corso dei quali parecchi nativi strapperanno logore pagine del passato a favore di cambiamenti e rinnovamenti sia interiori che esteriori. Talvolta avrete l’impressione di camminare sui carboni ardenti, di veder sfumare proponimenti o scontrarvi con tanta di quell’imbecillità dal non capire più dove stia il confine tra normalità e anormalità ma una cosa è certa che avrete tante di quelle faccenduole da sbrigare dal veder il tempo volare… Anche dal punto di vista professionale, dalla primavera in avanti, riscontrerete dei miglioramenti pur sentendo in giro parecchia gente costretta a degli stenti, compresa un’economia non floridissima neppure per voi che per un certo lasso temporale andrete un po’ in tilt anche se, grazie a Giove in buon aspetto al Sole, dal 17 maggio, potreste ricevere una bella notizia sul fronte materiale o vincere qualcosina: giocate quindi al Lotto, acquistate dei biglietti della Lotteria e così via… In amore l’imprevisto regna imperioso: dall’ipotizzare una convivenza, ai litigi dovuti all’irruenza, dalle mezze rotture ai rinsaldamenti, dagli innamoramenti agli imponenti progetti. I vedovi e i divorziati potranno contare su incontri o storie di immane valore mentre tra mal maritati tirerà aria di burrasca. In estate viaggerete e vi sollazzerete. Ascoltate inoltre sempre quella innata vocina interiore preposta a indicarvi la strada da seguire. Delle significative novità giungeranno da amiconi, parenti o figlioli e verso l’autunno gioirete per un accadimento così come farete una spesa da tempo posticipata. Da sorvegliare organi riproduttivi, nervi, circolazione, stomaco e occhio alle indigestioni!

L E O N E: I prossimi dodici mesi appaiono volubili come le persone che incrocerete ed imponderabili come gli accadimenti che lo costelleranno … Teoricamente vorreste scappare da una routine attanagliante, stare meglio con gli altri e con voi stessi, rinvenire una maggior tranquillità e a tal proposito con un Giove fino a maggio in vena di elargizioni e Saturno che finalmente dal 31 marzo sloggia dal suo aspetto di opposizione, rinverrete escamotage a ciò che affligge vedendo la ruota girare nella vostra direzione impostando così tanti settori in maniera diversa. Da ruggenti zucconi vorrete andare in fondo alle cose anche se nello scoprire determinate verità resterete di baccalà. Basta che non vi si leda nella libertà perché, in tal caso, piantereste su uno zibaldone… Venere, ad intermittenza, inciuccherà l’andamento affettivo compreso un approccio così ardito dal far sfiorare il cielo con un dito … Ma, la madre di Cupido, non lancerà sempre freccette beneaccette, sicché, pur se in esigui periodi annuali, verrete colpiti dai suoi strali: un’unione potrebbe vacillare, una relazione finire, ricominciare, poi di nuovo cessare a favore di una storia normale. Sotto l’influsso della magica brezza di Marte, dal 21 maggio al 10 luglio, dal 28 agosto al 13 ottobre, e dal 25 novembre al 31 dicembre, navigherete in mari abbastanza tranquilli, mossi solo ogni tanto da qualche ondata di ansia e preoccupazioni per un settore che già nel 2022 motivava apprensione. Siate orgogliosi dei vostri figlioli e ascoltate le idee di tutti quanti visto che il rispetto è alla base di ogni rapporto interpersonale. In luglio, agosto viaggerete e dei bei posti conoscerete mentre come una perdita rattristerà. Il lavoro spesso farà stare sul chi va là e il benessere sarà un po’ latitante: abbiate quindi cura di voi e non stressatevi!

V E R G I N E: Il 2023 sarà per voi un anno scombinato, strampalato ma non per questo sfortunato, anzi, a partire da maggio, con il trigono di Giove, avrete le carte in regola per ottimizzare ciò che sta a cuore, fare un salto di qualità, ampliare l’attività o andare in pensione malgrado, riguardo quest’ultima, vi facciano tribolare fino all’ultimo istante. Fatto sta che vi caverete pallini e fardelli risolvendo delle angustie apparentemente eterne. Un neo è costituito dall’opposizione saturnina che, dal 9 marzo, potrà fomentare ritardi ed intoppi, contrattempi giornalieri, minute soste forzate, preoccupazioni per congiunti o parenti, inusitati versamenti o spostamenti motivanti inconvenienti che, con un minimo di attenzione riuscirete a scansare. In estate tanti pensieri affolleranno la mente al punto di non capire in quale direzione stiate andando così come la stanchezza, cogliendo all’improvviso costringerà qualche nativo a mollare il tiro! Sentimentalmente dipende da come siete messi: se trascinate una storiella senza arte né parte la troncherete, se liberissimi vi innamorerete, se maritati vi barcamenerete mentre una relazione di lunga data si consoliderà: occhio solo a non fissarvi sulla persona sbagliata! Qualcheduno la macchina o un elettrodomestico cambierà. In un habitat aleggerà maretta e un’opzione tra marzo e settembre, andrà presa in fretta. I più ardimentosi visiteranno luoghi carini e misteriosi. Qualche nativo papà, mamma, nonno o nonna diverrà. Ma per quasi tutti i prossimi 12 mesi riserveranno tante novità: ragion per cui non sprecate tempo prezioso a rimuginare e cabalizzare. Una visita o delle analisi, per chi soffre di patologie croniche, non guasterà… Da sorvegliare anche la pressione, l’intestino, la tiroide, la prostata o gli organi riproduttivi.

B I L A N C I A: Il 2023 sarà un anno di tensioni, liberazioni, tentazioni, lavoretti da effettuare, opzioni da vagliare, fossi da saltare, equivoci da chiarire e decisioni da pigliare… Qualcuno apporterà delle revisioni alla professione, altri si avvicineranno alla pensione, altri ancora fortificheranno un amore, un’amicizia, una simpatia, un rapporto interpersonale. Poi, indipendentemente dal sesso e dall’età, siate lungimiranti e non abbiate fretta in quanto tutto arriva a chi pazientemente aspetta… Un neo è però costituito da Giove il quale formando fino a maggio col vostro Sole un’opposizione, minerà le finanze costringendovi a limitare gli sborsi, organizzare le uscite e le entrate, reclamare ciò che vi spetta… Marte benevolo fino al 26 marzo, dal 21 maggio al 10 luglio, dal 28 agosto al 13 ottobre, e da metà dicembre alla fine di novembre porterà una nota di freschezza e di gaiezza alle giornate, ottimizzando l’umore e aiutandovi a concretizzare un anelito assopitosi nei tumulti degli anni antecedenti. I sentimenti si pittureranno di contrastanti sfumature ma starà unicamente a voi non impegolarvi in legami complessi, farvi avanti con chi interessa o consolidare una relazione alla faccia di chi vorrebbe che la sotterraste in un acido carpione… Una persona vi spalleggerà in un’impresa, per l’alloggio dovrete sostenere qualche spesa, un diritto negato verrà riconosciuto e da fuori arriveranno singolari novelle. E poi vi sposterete, divertirete e se un compagno o compagna già lo avete di comune accordo qualcosa di significativo organizzerete. Non trascurate la salute specie per quanto concerne la vista, il sistema immunitario e quello circolatorio.

S C O R P I O N E: Ed eccolo qui un 2023 più piccantino di un peperoncino e pieno di accadimenti che ora come ora non riuscirete neppure ad ipotizzare. Portate ancora sul groppone la zavorra di Saturno quadrato al Sole che a tanti, dal 2020, ha sconquassato piani ed intenzioni mettendo a dura prova sia la tolleranza che l’indulgenza… Però, il pianeta del tempo e del destino, sta per fare fagottino e dal 9 marzo si collocherà in aspetto positivo permettendo di fare salti di qualità, riequilibrare un settore zoppicante, prendere delle decisioni preposte a schiarire l’annebbiato futuro anche se, fino alla summenzionata data, rendesi opportuno non far colpi di testa e temperare il pungiglione poi le novità trasborderanno dando il via a mesi veramente infuocati e per taluni versi, persino fortunati… Parecchie esperienze vi hanno ormai insegnato a non riporre fiducia in chicchessia, a risorgere dopo aver toccato il fondo del pozzo, ad essere diffidenti ma prossimamente vi potrete lasciare maggiormente andare ed aprire l’animo a chi sarà in grado di capirlo e stimarlo. Finanziariamente intervallerete momenti di semi normalità ad altri di precarietà, impliciti sborsi inusitati e l’obbligo di tutelarvi da furtarelli, mentre l’attività, pur subendo degli scossoni, si ripristinerà nel senso di aumentare la produttività o rinvenire un’occupazione stabile. Per taluni permane quella sottile fermentazione atta a rendere cupi i pensieri ma qui dipenderà da voi farne fagotto e se certe faccende fan venire l’ansia cercatene la giusta soluzione… In amore non siate né possessivi né permissivi e se stufi di una determinata condizione, mettete dei paletti. Tra ammogliati i battibecchi tracimeranno e i solinghi si imbarcheranno. In estate vi concederete dei fuori porta o una meritata vacanza. La salute non andrà assolutamente trascurata!

S A G I T T A R I O: Se avete in mente tante cose da realizzare sappiate che questo sarà l’anno giusto per cominciare a seminare e succosi frutti raccogliere a patto ovviamente di adoperare le dovute precauzioni perché non potete permettervi di sbagliare specie se di mezzo ci sono soldi, lavoro, famiglia o sentimenti. Imparate altresì ad essere meno tontoloni e a vedere gli altri nella giusta dimensione al fine di non beccare fregature facendo in contemporanea una bella pulizia nelle amicizie in quanto sono ben poche quelle vere e sincere! Fino al 16 maggio, con Giove in trigono al Sole, adoperatevi al massimo al fine di cambiare ciò che mai potrà funzionare e siate ottimisti, volitivi, perspicaci, concreti, pronti a difendere a spada tratta passioni ed ideali e quella dignità che qualcheduno tenterà di intaccare. Un viavai di uscite ed entrate costellerà una buona dei prossimi 12 mesi e a volte, considerati gli abnormi aumenti, temerete di non farcela a sopperire a tutti i pagamenti ma pure quì il vostro astro protettore vi darà una manina salvandovi da patatatrac pecuniari ! Anche Marte, fino al 25 marzo, dal 21 maggio al 10 luglio, dal 28 agosto al 13 ottobre e dal 23 novembre al 31 dicembre, porgerà su piatti d’argento centomila opportunità da cogliere al balzo al fine di migliorare lo stile di vita e l’opprimente quotidianità. Una perdita rattristerà, una storia, se infelice, finirà e soltanto le coppiette ben assestate potranno vivere pacifiche e beate: per le altre tanti scossoni, rivoluzioni e liberazioni. E poi vi sposterete e ad un significativo evento brinderete concludendo così 1l 2023 in bellezza. Riguardo la salute spunteranno infiammazioni, dolori alle articolazioni, fastidi alla vescica o cistite. Sulla strada siate guardinghi e niente imprudenze!

C A P R I C O R N O: Se nel 2022 talune circostanze hanno affievolito le speranze nel 2023 la musica cambia in quanto, con transiti riverenti, in primis il trigono di Giove dal 17 maggio alla fine dell’anno, sostenuto perlopiù da sestile di Saturno dal 9 marzo al 31 dicembre, partirete alla riscossa dando scacco matto ad una sorte sibillina a patto ovviamente di non fare il passo più lungo della gamba… Per gli eterni pessimisti permarrà quella sottile inquietudine atta a rendere cupi i pensieri ma basterà guardare anche il lato positivo delle persone, delle toste esperienze e l’affanno sparirà... Sia la primavera che l’estate vi vedranno protagonisti di fatti inediti ed impensati e vi capiterà pure di esultare per un lieto evento o per un qualcosa atto a rendere il cuor contento. Chi ha familiari anzianotti si corruccerà per il loro benessere mentre da eventuali figli giungeranno allettanti novelle e poi inizierete a prendervela di meno e a far della filosofia un precetto… tanto è risaputo che quello a cui si ambisce arriva quando uno meno lo si aspetta! In amore, per i maritati, solita minestra a parte chi opterà per una drastica risoluzione, i conviventi o gli sposini novelli, sentiranno svolazzare la cicogna e qualche “fidanzato” a nozze convolerà. In ambito professionale spunteranno delle decisioni da pigliare con obiettività. I mesi estivi si staglieranno caldi ed imponenti invitando quasi tutti ad alzare le tende e partire per delle rilassanti ferie a parte chi per forza e per denaro deve seguitare a lavorare. In fatto di finanze siate parsimoniosi: le spese abbonderanno e i soldini scarseggeranno mentre in tema di salute la prevenzione risulterà essere la miglior cura anche se un paio di acciacchi richiederanno il supporto di un dottore! Schiena, ossatura, cervicale, fegato e intestino accrediteranno qualche problemino.

A C Q U A R I O: Quanti di voi, dopo due anni abbastanza pesanti confidano in un 2023 sorridente e appagante… Troppe congiunture vi hanno indotto a sbuffare ma adesso basta somatizzare in quanto l’imminente futuro sta per mutare e voltarsi indietro servirebbe unicamente a farsi del male malgrado Saturno, fino all’8 marzo, da rinomato guastafeste, ficchi lo zampettino ovunque: nelle relazioni, nel focolare, nei guadagni, nelle giornaliere funzioni, nel vigore, nella floridezza favorendo brontolii e stanchezza… ma voi contrastatelo chiedendo a Giobbe di regalarvi uno spizzico di pazienza, facendo dell’ottimismo un baluardo ed affrontando a testa altissima ogni incombenza... Infatti in mutuo soccorso arrivano sia il buon Giove in sestile al Sole, fino a maggio, che Marte formante buoni aspetti col medesimo dal 6 gennaio al 25 marzo, dal 28 agosto al 13 ottobre e dal 25 novembre al 31 dicembre permettenti di tirare lunghi respiri di sollievo! In tali lassi temporali vi libererete di un fardello, riacquisterete energia e malgrado dobbiate economizzare degli sfizi ve li potrete egualmente cavare! Se amate viaggiare effettuerete una vacanza encomiabile e memorabile, mentre in amore, specie se reduci da asprezze, qualcosa in meglio varierà, annessa e connessa una maggior stabilità. Tra accoppiati annoiati la monotonia imperverserà mentre le coppiette ben assordite vivranno magici momenti divertendosi assai! In ambito operativo tra alti e bassi vi barcamenerete a parte qualche commerciante od imprenditore costretto a chiudere i battenti o a prendere, riguardo l’attività, dei seri provvedimenti. La salute non andrà trascurata specie per quanto concerne intestino, vie respiratorie e circolazione. Curate altresì parecchio l’alimentazione!

P E S C I: Nel 2023 sguazzerete in acque limpide agitate soltanto da qualche scossone dovuto all’ingresso di Saturno, dal 9 marzo, nella vostra costellazione e poiché tal pianeta non mai in vena di gentili concessioni qualche problemino lo farà saltar fuori indipendentemente dal fatto che si tratti di lavoro, amore, salute o quattrini ma basterà contrastare la sua truce influenza affrontando un problema alla volta! Tra sparpagliate nubi però gli sprazzi di un tiepido sole riscalderanno e, grazie al prelibato sestile di Giove, dal 17 maggio in avanti, alleggerirete un fagotto, tirerete respiri di sollievo, compreso un leggero incremento delle finanze e delle speranze... Affettivamente siate tolleranti: il partner va accettato nella sua integrità mentre, se inappagati, vi disgiungerete senza più ripensamenti e, se soli soletti, incrocerete casualmente qualcuno atto a stuzzicare la vostra fantasia o colpirvi immediatamente. Taluni fidanzatini, tra un bisticcio e una riappacificazione, trascineranno una storia destinata a finire. Le principali incognite accadranno nei cambi stagionali mentre l’estate vi vedrà protagonisti di eventi speciali non escluso uno spostamento, dei contatti con località lacustri o marine, dei ruspanti ritrovi, una cerimonia a cui aderire o varie occasioni di divertimento. Se appartenete alla stirpe dei pesciolini buoni come una pagnottella appena sfornata sappiate che la vostra estrema sensibilità talvolta verrà ferita, che la gente col suo menefreghismo allibirà e quest’epoca così fredda, difficile e impersonale mal vi calzerà ma voi continuate a guardare avanti dove ci sarà ancora tanto da vedere e godere! Contatterete con medici o enti sanitari per voi o essere cari e vi troverete con delle persone a dir poco sensazionali!

Con l’augurio che il 2023 spalanchi le porte dell’amore, della pace e della speranza… Buon anno a tutti!

Corinne e… le stelle…

