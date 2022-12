Riva Ligure: questa sera alle 21 all'oratorio San Giovanni Battista il 'Concerto di Capodanno'

Verrà proposto questa sera alle 21, all'Oratorio San Giovanni Battista a Riva Ligure a cura dell’Amministrazione, il ‘Concerto di Capodanno’. Ad esibirsi saranno due musicisti della nostra zona: il violinista Edoardo Lanzi e la pianista Sonia Soprano.

Edoardo è una delle tante eccellenze locali, infatti nonostante la giovanissima età ha già al suo attivo un curriculum di tutto rispetto. In particolare lo scorso anno è entrato a far parte dei corsisti dell'Accademia "Stauffer" di Cremona, sotto la guida del grande violinista Salvatore Accardo. Questa accademia è tra le più prestigiose al mondo.

Sonia Soprano è attiva da molti anni sul nostro territorio ed è considerata una delle migliori insegnanti di pianoforte. I suoi allievi si classificano sempre ai primi posti in concorsi nazionali ed internazionali.

Il programma del concerto prevede brani famosi del repertorio classico, da Bach a Mozart, da Beethoven a Chopin fino a Paganini.

“Il concerto impreziosisce ulteriormente il palinsesto degli eventi natalizi realizzati dal Comune di Riva Ligure - commenta l'assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza - e a tal proposito desidero ringraziare particolarmente il Vice Sindaco Dott. Franco Nuvoloni, anche grazie alle sue competenze specifiche in materia di musica classica, per essersi occupato dell'organizzazione di questo evento assieme alla Prof.ssa Sonia Soprano che si è occupata a sua volta della direzione artistica. Con questo evento desideriamo altresì augurare una buona fine e un buon inizio a tutti coloro che hanno scelto Riva Ligure come località per le loro feste natalizie”.