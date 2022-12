Amadeus battuto da Venturi: il Festival Cristiano vince la sfida con la kermesse sanremese

Nonostante la scomunica di Monsignor Antonio Suetta rivolta al Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023 ritenuto dallo stesso vescovo di Ventimiglia San Remo "blasfemo" e "provocatorio", la manifestazione di musica cristiana si farà lo stesso dal 9 all'11 febbraio 2023, nello storico Teatro dell’ex Antico Ospedale della Carità di Sanremo, in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana diretto da Amadeus.

Una spina nel fianco non solo per la diocesi e per il Vaticano, ma anche per la Rai quella di Fabrizio Venturi, che, per la seconda volta, sfida la chiesa dogmatica e i dirigenti di Viale Mazzini, tra cui il direttore Stefano Coletta e il conduttore Amadeus, a cui sta togliendo il ruolo di "primadonna" o "primo uomo" di Sanremo: sono previste, infatti, più di cento affissioni per le vie della città con il volto di Fabrizio Venturi che sovrasteranno il mezzo busto di Amadeus.

22 artisti di qualità, di cui uno già squalificato, saliranno sul palco del Teatro della Federazione Operaia di Sanremo, pronti a sfidare con le loro canzoni cristiane i 22 artisti del Festival dell'Ariston, della Rai e delle multinazionali discografiche.

"Noi abbiamo portato la Christian Music in Italia e l'abbiamo vestita con abiti diversi, sdoganandola dalla canzone liturgica e da oratorio" - ha affermato Venturi, il quale ha aggiunto: "Per fare in modo che la canzone Cristiana possa raggiungere ampie fasce di popolazione è necessario condurla fuori dal chiuso di una concezione che la relega in uno spazio inficiato da preconcetti e stereotipi, nonché moralismi di vario genere. La canzone Cristiana dovrà, pertanto, aprirsi alla condivisione e, perché no, alla fusione con altri stili musicali, come la musica leggera, il pop, il funk, evitando, in tal modo, di essere ghettizzata in una nicchia, che è destinata a pochi, ossia a coloro che sono al servizio di una causa di carattere religioso. La musica Cristiana deve poter esprimere il volto della nostra società nelle sue molteplici sfaccettature ed entrare nel percorso storico, ossia nei processi che si prefiggono la realizzazione di una realtà sorretta dal dialogo e dall'accettazione delle differenze".

Per Amadeus e compagni non resta altro che imparare dal vicino di casa Venturi, il quale si dice pronto a stupire gli italiani con clamorosi colpi di scena. Chissà se il vescovo non stia per escogitare un piano per rendergli la vita difficile, ciononostante il Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023 si farà.