Sanremo: serie di investimenti del Comune per Casa Serena, affidato anche il bar alla 'Nuvola'

Dal 1° dicembre la gestione di Casa Serena è tornata nelle competenze del Comune di Sanremo, attraverso la cooperativa Jobel e palazzo Bellevue ha deciso una serie di investimenti per la Rsa di frazione Poggio.

Il comune ha deciso una serie di investimenti nella casa di riposo e, in particolare circa 14mila euro per l’acquisto di materassi e cuscini ignifughi, quasi 4.000 per la manutenzione degli impianti di sollevamento, oltre 6.000 per la messa in sicurezza, 20mila per lavori di adeguamento e 6.000 lavori di adeguamento.

Il comune ha anche deciso di affidare la concessione del bar della Rsa alla associazione ‘La Nuvola Club’, fino al 31 maggio, quando scadrà l’affidamento alla Jobel. Ovviamente, per il periodo successivo tutto dipenderà dal bando che verrà fatto all’inizio dell’anno.