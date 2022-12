Sanremo: anche le aiuole e i giardini col vestito della festa per accogliere i turisti a Capodanno (Foto)

Non solo luci natalizie e manifestazioni per la fine del 2022 di Sanremo che, dopo due anni di ‘austerity’ dovuta al Covid, si appresta a vivere finalmente un Capodanno festaiolo con il clou del 31 dicembre con il concerto di Irene Grandi e lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

Anche l’arredo urbano, infatti, farà la sua parte con il lavoro messo in atto dalle nuove piantumazioni e dalle fioriture invernali, completate in queste ore a cura dell'ufficio beni ambientali comune. Un lavoro certosino, che in alcuni casi è stato anche completamento dagli arredi natalizi e che garantisce una qualità importante per la città dei fiori, nelle aiuole di tutta Sanremo.

Fioriere e aiuole di piazza Colombo, rondò e corso Garibaldi, ma anche piazza Borea D’Olmo e piazza Cesare Battisti, senza dimenticare corso Imperatrice e altre zone più periferiche sono state sistemate in questi giorni e si presentano ora nel loro splendore per residenti e turisti che si muovono in città per gli ultimi acquisti prima del Capodanno.

Fiori e piante che, ovviamente, resistono al freddo anche se a Sanremo e in tutto il ponente le temperature sono decisamente più miti rispetto al Nord Italia. Un ‘atout’ importante per garantire a chi trascorrerà le vacanze un momento di relax con belle giornate in riva al mare.