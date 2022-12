Sanremo: supermercato Permare e associazioni del territorio fanno squadra per il progetto “SosteniAmo le Passioni”

È stata siglata questa mattina a Palazzo Bellevue alla presenza dell’assessore ai Servizi Sociali Costanza Pireri, la convenzione tra la società Supermercato Permare (con tre punti vendita Conad a Sanremo) e le associazioni LILT, Primo Fiore e AIDO, destinatarie del progetto “SosteniAmo le passioni”.

Un’iniziativa di Conad Nord Ovest che ogni anno unisce i clienti di Conad alle associazioni di volontariato del territorio attraverso uno scambio di sostegni economici e che prevede: sino al 31 maggio, per ogni 10 euro di spesa effettuati con Carta Insieme, si otterrà 1 punto cuore; sino al 30 giugno 2022, ogni 35 punti cuore, potrà essere richiesto 1 buono da 2,50 euro i e consumatori potranno destinare i “Buoni Cuore” all'associazione che intendono sostenere; entro il 30 settembre il Punto Vendita erogherà all'associazione 2,50 euro per ogni “Buono Cuore”.

“Il Comune di Sanremo è sempre vicino a progetti che interessano il terzo settore - spiega l'assessore Costanza Pireri - e, in questo caso, sono felice di ospitare la firma della convenzione. Quando mi è stato chiesto di individuare 3 associazioni del territorio a cui devolvere i buoni, ho consegnato agli organizzatori la lista di tutte le associazioni cosicché potessero procedere a selezionare in autonomia i soggetti da coinvolgere. Ringrazio Conad per averci coinvolto: fare squadra tra privati, enti locali e associazioni di volontariato permette di essere davvero al fianco del mondo sociale e di avere maggiore forza nel rispondere ai bisogni delle persone in difficoltà”.

“SosteniAmo le Passioni è un progetto che amo particolarmente - afferma Franco Lupi, presidente di Supermercato Permare - e ci permetterà di aiutare concretamente il mondo del sociale attraverso i Buoni Cuore che i nostri clienti sceglieranno di destinare alle associazioni individuate. Un aiuto economico a quelle realtà presenti sul territorio che vivono grazie al prezioso operato dei volontari, un vero e proprio mondo che spesso è invisibile. Ringrazio l'assessore Pieri per la sensibilità e disponibilità ad aiutarci per la partenza di questa importante iniziativa. Aderiscono a "SosteniAmo le Passioni" i nostri Supermercati Conad di via Nazario Sauro, via Galileo Galilei e via Pietro Agosti. Vi aspettiamo: insieme possiamo fare la differenza”.